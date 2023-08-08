Cigano é condenado a prisão pela morte de empresário em São Mateus

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de São Mateus, obteve a condenação de Ivison Flávio dos Anjos Souza a 17 anos e seis meses de prisão. O réu foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo torpe, com impossibilidade de defesa da vítima, contra o empresário Alessandro Freitas. Ivison cumprirá a pena inicialmente em regime fechado. O Tribunal do Júri do caso, que durou mais de 10 horas, foi realizado na segunda-feira (07/08), no Fórum do município.

Durante o julgamento, todas as teses do Ministério Público foram acolhidas pelos jurados. Porém, o MPES já recorreu da sentença, por entender que a condenação foi aquém do crime bárbaro cometido e, sobretudo, não compatível com o modo como foi praticado, tendo em vista que a vítima foi morta de forma cruel, premeditada e dissimulada, e deixou três filhos e uma esposa.



O crime que resultou na condenação do réu ocorreu no dia 24 de abril de 2019, em Guriri, São Mateus. O réu atraiu a vítima para um terreno ermo, próximo à orla da praia, com o pretexto de mostrar um lote que estaria disponível para negociação. Ao chegar no local, Alessandro, que era dono de uma empresa de granito em Jaguaré, foi executado com vários tiros, sem chance de defesa. O corpo e o carro da vítima foram deixados no local.



Durante a investigação policial, foi verificado que a motivação do homicídio foi uma dívida de aproximadamente R$ 300 mil, referente a negócios que os dois tinham. Também ficou constatado que a última ligação completada feita pela vítima naquele dia foi para o réu, momentos antes do crime e que, por meio de câmeras de videomonitoramento, o carro de Alessandro transitou junto ao carro de Ivison em Guriri, até o local de sua execução.

