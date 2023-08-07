Feto no meio de rua mobiliza a polícia em Cachoeiro de Itapemirim

Um feto encontrado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, mobilizou a polícia na manhã desta segunda-feira (7). O acionamento foi feito por uma mulher que caminhava pelo bairro Santo Antônio. Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para que uma equipe de perícia da Polícia Civil removesse o material.