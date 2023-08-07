Feto no meio de rua mobiliza a polícia em Cachoeiro de Itapemirim

Um feto encontrado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, mobilizou a polícia na manhã desta segunda-feira (7). O acionamento foi feito por uma mulher que caminhava pelo bairro Santo Antônio. Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para que uma equipe de perícia da Polícia Civil removesse o material.
O feto tinha cerca de cinco centímetros e a ação chamou atenção de populares. O material foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), onde foi constatado não era um feto humano, mas sim de animal, aparentemente de um cachorro. O caso, que chegou a ser registrado como encontro de cadáver foi encerrado.