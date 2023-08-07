Começa julgamento de cigano suspeito de matar empresário em São Mateus

Ívison Flávio dos Anjos Souza (à direita) é apontado como o principal suspeito de matar o empresário Alessandro Freitas (à esquerda) em abril de 2019 Crédito: Reprodução

Começou na manhã desta segunda-feira (7), no Fórum de São Mateus, no Norte do Estado, o julgamento de Ívison Flávio dos Anjos Souza, principal suspeito de matar a tiros o empresário Alessandro Freitas em abril de 2019. Na época do crime, o cigano teria matado o empresário devido a uma dívida de R$ 300 mil, relativa a negócios que os dois tinham juntos.

Na acusação, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendia que a condenação do réu se impõe como uma resposta da Justiça à família da vítima e também à sociedade. A expectativa da defesa de Ívison era de comprovar a inocência do principal suspeito e informou que vai apresentar recurso sobre a decisão ao Tribunal de Justiça.

Nesta terça-feira (8), o advogado Homero Mafra, que faz a defesa do réu, informou que o julgamento foi concluído durante a noite, por volta de 21h, com a condenação de Ívison a 17 anos e seis meses de prisão. O advogado Marcelo Melo, que também atua na defesa do acusado, disse que deve ser apresentado recurso ao Tribunal de Justiça.

Relembre o caso

O acusado foi preso em junho de 2019 como principal suspeito de matar, a tiros, o empresário Alessandro Freitas, em 24 de abril do mesmo ano, no bairro Guriri, em São Mateus, por causa de uma dívida relativa a negócios que os dois tinham juntos.

Na época da prisão, realizada por agentes da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, Ívison foi encontrado em sua casa em Guriri e não apresentou nenhuma resistência, se entregando aos agentes logo após a localização do suspeito.

g1 ES, que noticiou o caso na época, o empresário, que era amigo de Ívison, teria despertado interesse em comprar um terreno em Guriri. As investigações apontaram que o cigano teria planejado uma emboscada para atrair e matar Alessandro, que era dono de uma empresa de granito em Jaguaré , também no Norte capixaba. Segundo o, que noticiou o caso na época, o empresário, que era amigo de Ívison, teria despertado interesse em comprar um terreno em Guriri.

Morador da região, o cigano se comprometeu a levar Alessandro até um terreno. No local, Ívison efetuou os disparos e matou o empresário.

A reportagem da TV Gazeta Norte tenta contato com a defesa de Ívison, mas não houve nenhum retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.