Professora morre após acidente entre motos em Dores do Rio Preto

Virgínia Maria de Oliveira Amaral morreu em um acidente em uma estrada na zona rural de Dores do Rio Preto Crédito: Redes Sociais

Uma professora de 46 anos morreu após se envolver em um acidente em Córrego da Cruz, em Dores do Rio Preto, no Sul do ES, na manhã de domingo (6). Virgínia Maria de Oliveira Amaral era da rede de educação do município e estava com o filho na garupa da motocicleta quando colidiu com outra moto. De acordo com a Polícia Militar, o filho da vítima e o outro motociclista não se feriram no acidente.

A colisão foi em uma estrada que liga Córrego da Cruz à rodovia ES 495. A Polícia Militar recebeu as informações do acidente da Polícia Mineira, após uma vítima ser levada para o hospital de Espera Feliz, em Minas Gerais. O motociclista envolvido no acidente informou aos policiais que seguia para o trabalho, por volta das 10h30, quando deparou com outra moto sendo conduzida pela vítima, com o filho na garupa.

O homem informou ainda que não foi possível evitar a colisão, pois a professora teria se assustado e “caído” na sua frente, provocando a colisão entre os dois veículos. O motociclista disse também que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima foi socorrida em um carro particular até o hospital.

Segundo a PMES, o condutor da outra moto foi conduzido até a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foi realizado teste do bafômetro, dando resultado negativo. A corporação informou ainda que os veículos estavam com a documentação em dia.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não retornou até o fechamento do texto.

Prefeitura se manifestou