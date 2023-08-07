Mulher é presa e confessa ter esfaqueado o companheiro em Sooretama

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (7) por tentativa de homicídio após ter confessado que esfaqueou o próprio companheiro na tarde do último domingo (6) em Sooretama , no Norte do Estado. A suspeita, que não teve o nome divulgado, cometeu o crime depois de uma confusão entre ela e a vítima, um homem de 35 anos, que deu entrada no Pronto Atendimento da cidade com um ferimento profundo na barriga e as vísceras expostas.

Ao dar entrada na unidade de saúde com o ferimento, a Polícia Militar foi acionada e o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Logo, os agentes deram início às investigações.

"Na manhã desta segunda-feira (7), conseguimos conversar com a vítima, depois que esta saiu da sedação, e identificar a esposa como suspeita de autoria da facada. Os policiais foram à residência do casal, onde a mulher foi encontrada e conduzida à delegacia", disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Após ser localizada e presa pelos agentes, a mulher foi interrogada na Delegacia de Sooretama, momento em que acabou confessando o crime. No local, ela ainda deu detalhes da convivência do casal.

“Ela disse que eles vieram do Estado da Bahia para trabalhar em Sooretama. Informou também que a convivência era conturbada e que já existem processos criminais vinculados à Lei Maria da Penha e que envolve o casal, tramitando no Estado da Bahia”, explicou o delegado.