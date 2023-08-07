Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após confusão

Mulher é presa e confessa ter esfaqueado o companheiro em Sooretama

Vítima deu entrada no Pronto Atendimento da cidade com um ferimento profundo na barriga e as vísceras expostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2023 às 15:56

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 15:56

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (7) por tentativa de homicídio após ter confessado que esfaqueou o próprio companheiro na tarde do último domingo (6) em Sooretama, no Norte do Estado. A suspeita, que não teve o nome divulgado, cometeu o crime depois de uma confusão entre ela e a vítima, um homem de 35 anos, que deu entrada no Pronto Atendimento da cidade com um ferimento profundo na barriga e as vísceras expostas.
Ao dar entrada na unidade de saúde com o ferimento, a Polícia Militar foi acionada e o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Logo, os agentes deram início às investigações. 
"Na manhã desta segunda-feira (7), conseguimos conversar com a vítima, depois que esta saiu da sedação, e identificar a esposa como suspeita de autoria da facada. Os policiais foram à residência do casal, onde a mulher foi encontrada e conduzida à delegacia", disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
Após ser localizada e presa pelos agentes, a mulher foi interrogada na Delegacia de Sooretama, momento em que acabou confessando o crime. No local, ela ainda deu detalhes da convivência do casal. 
“Ela disse que eles vieram do Estado da Bahia para trabalhar em Sooretama. Informou também que a convivência era conturbada e que já existem processos criminais vinculados à Lei Maria da Penha e que envolve o casal, tramitando no Estado da Bahia”, explicou o delegado.
Após a prisão e o interrogatório, a mulher foi encaminha para o Centro Prisional Feminino de Colatina, no Noroeste do Estado, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima segue internada no Hospital Geral de Linhares, no Norte capixaba. 

Veja Também

'Cansei de correr': mulher na lista de procuradas do ES se entrega à polícia

Mulher é agredida ao sair de bar, desmaia e é achada nua em Linhares

Após afastamento de delegado, Polícia Civil no Caparaó tem novo titular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sooretama ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados