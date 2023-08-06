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Na volta para casa

Mulher é agredida ao sair de bar, desmaia e é achada nua em Linhares

Vítima apresentava ferimentos pelo corpo e foi encaminhada para atendimento médico e realização de exames para constatar se também foi estuprada
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

06 ago 2023 às 11:10

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 11:10

Uma mulher de 35 anos foi agredida e abandonada em terreno baldio, sem roupas, ao sair de um bar em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima contou à Polícia Militar que saiu do estabelecimento comercial no bairro Nova Esperança por volta das 4h30 de sábado (5), e, durante o trajeto para casa, foi abordada e agredida por um homem, e acabou desmaiando. 
Quando acordou, a mulher já estava nua no terreno abandonado, perto da casa dela. Ao notar que pessoas se aproximavam do local, o suspeito fugiu. Segundo a PM, a vítima não soube informar se foi estuprada, mas apresentava ferimentos no rosto, pescoço, joelho e braço. Ela foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL) para atendimento médico e realização de exames, e depois levada para prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Até a publicação da reportagem, nenhum suspeito foi detido. 

Ajude a polícia

Se você tiver qualquer informação que possa auxiliar o trabalho de investigação da polícia, acione o Disque-Denúncia por meio do número de telefone 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. Se preferir, pode colaborar pelo site do serviço exclusivo para comunicação de crimes

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