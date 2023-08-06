Mulher é agredida ao sair de bar, desmaia e é achada nua em Linhares

Uma mulher de 35 anos foi agredida e abandonada em terreno baldio, sem roupas, ao sair de um bar em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima contou à Polícia Militar que saiu do estabelecimento comercial no bairro Nova Esperança por volta das 4h30 de sábado (5), e, durante o trajeto para casa, foi abordada e agredida por um homem, e acabou desmaiando.

Quando acordou, a mulher já estava nua no terreno abandonado, perto da casa dela. Ao notar que pessoas se aproximavam do local, o suspeito fugiu. Segundo a PM, a vítima não soube informar se foi estuprada, mas apresentava ferimentos no rosto, pescoço, joelho e braço. Ela foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL) para atendimento médico e realização de exames, e depois levada para prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Até a publicação da reportagem, nenhum suspeito foi detido.