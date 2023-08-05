Após afastamento de delegado, Polícia Civil no Caparaó tem novo titular

Delegado Rafael Caliman Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

Segundo Diário Oficial do dia 21 de julho, Caliman responderá como titular das delegacias de Ibatiba, Ibitirama e Irupi. Ele foi designado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo , José Darcy Santos Arruda, e, segundo a publicação, escolha foi motivada pela necessidade de adequações da Superintendência de Polícia Regional Serrana.

À reportagem, o delegado afirmou que assumiu também a Delegacia Regional, que engloba os municípios de Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Brejetuba e, diretamente, atua agora como titular de Ibatiba, Irupi e Ibitirama.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno da demanda até o fechamento do conteúdo.

O delegado anterior que atuava na região, Tiago Dorneles, foi afastado das funções e está utilizando tornozeleira eletrônica, em cumprimento a uma medida cautelar do Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, a solicitação foi pedida pela Corregedoria da PCES, e o caso tramita em segredo de Justiça. O motivo do afastamento não foi informado.

Procurado, o delegado informou que permanece no exercício do cargo e o afastamento é apenas provisório. Neste sábado (5), ele acrescentou que a decisão foi há cerca de uma semana, sendo uma medida cautelar e provisória para não atrapalhar a apuração. Questionado sobre o motivo do afastamento, Tiago alegou que a informação é sigilosa.

O advogado Hallem da Silva Habib, que faz a defesa do delegado, também reiterou que o fato que está sendo investigado não é grave e que a investigação é sigilosa. "Quanto às cautelares de afastamento e monitoração, entendemos que as medidas são desproporcionais e as medidas judiciais estão sendo tomadas para a revogação", finalizou o advogado.