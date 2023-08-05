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Após afastamento de delegado, Polícia Civil no Caparaó tem novo titular

Delegado Rafael Caliman passa a ser titular de Ibitirama, Irupi e Ibatiba; Tiago Dorneles, que atuava na região, foi afastado por medida cautelar da Justiça
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 ago 2023 às 18:08

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 18:08

Delegado Rafael Caliman
Delegado Rafael Caliman Crédito: Reprodução/ Polícia Civil
Com o afastamento do delegado titular da Delegacia de Ibatiba, Tiago Dorneles, por medida cautelar do Poder Judiciário, quem assumirá os casos investigados pela Polícia Civil em três municípios da região do Caparaó será Rafael Pereira Caliman. O delegado atuava em São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo.
Segundo Diário Oficial do dia 21 de julho, Caliman responderá como titular das delegacias de Ibatiba, Ibitirama e Irupi. Ele foi designado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, e, segundo a publicação, escolha foi motivada pela necessidade de adequações da Superintendência de Polícia Regional Serrana.
À reportagem, o delegado afirmou que assumiu também a Delegacia Regional, que engloba os municípios de Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Brejetuba e, diretamente, atua agora como titular de Ibatiba, Irupi e Ibitirama.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno da demanda até o fechamento do conteúdo.
O delegado anterior que atuava na região, Tiago Dorneles, foi afastado das funções e está utilizando tornozeleira eletrônica, em cumprimento a uma medida cautelar do Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, a solicitação foi pedida pela Corregedoria da PCES, e o caso tramita em segredo de Justiça. O motivo do afastamento não foi informado.
Procurado, o delegado informou que permanece no exercício do cargo e o afastamento é apenas provisório. Neste sábado (5), ele acrescentou que a decisão foi há cerca de uma semana, sendo uma medida cautelar e provisória para não atrapalhar a apuração. Questionado sobre o motivo do afastamento, Tiago alegou que a informação é sigilosa.
O advogado Hallem da Silva Habib, que faz a defesa do delegado, também reiterou que o fato que está sendo investigado não é grave e que a investigação é sigilosa. "Quanto às cautelares de afastamento e monitoração, entendemos que as medidas são desproporcionais e as medidas judiciais estão sendo tomadas para a revogação", finalizou o advogado.

Correção

07/08/2023 - 2:52
A versão anterior desta matéria informava que o delegado Rafael Caliman respondia por seis cidades da Região do Caparaó. A Polícia Civil corrigiu a informação e informou que ele responde por Ibatiba, Ibitirama e Irupi. O texto foi corrigido

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