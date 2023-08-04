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Medida cautelar

Delegado de Ibatiba é afastado e precisa usar tornozeleira eletrônica

Polícia Civil não informou o motivo do afastamento e informou que o caso segue em segredo de Justiça
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

04 ago 2023 às 19:11

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 19:11

Delegado Tiago Dorneles
Delegado Tiago Dorneles, titular da Delegacia Regional de Ibatiba Crédito: Tv Gazeta Sul
O delegado titular da Delegacia de Ibatiba, Tiago Dorneles, foi afastado das funções e está utilizando tornozeleira eletrônica, em cumprimento a uma medida cautelar do Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, a solicitação foi pedida pela Corregedoria da PCES e o caso tramita em segredo de Justiça. O motivo do afastamento não foi informado.
A PCES informou que o afastamento foi solicitado a partir de um inquérito policial. Questionada sobre a data do afastamento e quem fará a substituição do delegado, a corporação reafirmou que o caso segue em segredo do Justiça, sem responder aos questionamentos.

O outro lado

Procurado, o delegado informou que permanece no exercício do cargo e o afastamento é apenas provisório. Neste sábado (5), ele acrescentou que a decisão foi há cerca de uma semana, sendo uma medida cautelar e provisória para não atrapalhar a apuração. Questionado sobre o motivo do afastamento, Tiago alegou que a informação é sigilosa. O advogado Hallem da Silva Habib, que faz a defesa do delegado, também reiterou que o fato que está sendo investigado não é grave e que  a investigação é sigilosa. "Quanto às cautelares de afastamento e monitoração, entendemos que as medidas são desproporcionais e as medidas judiciais estão sendo tomadas para a revogação", finalizou o advogado.
Delegado de Ibatiba é afastado e precisa usar tornozeleira eletrônica

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