Delegado de Ibatiba é afastado e precisa usar tornozeleira eletrônica

O delegado titular da Delegacia de Ibatiba, Tiago Dorneles, foi afastado das funções e está utilizando tornozeleira eletrônica, em cumprimento a uma medida cautelar do Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, a solicitação foi pedida pela Corregedoria da PCES e o caso tramita em segredo de Justiça. O motivo do afastamento não foi informado.

A PCES informou que o afastamento foi solicitado a partir de um inquérito policial. Questionada sobre a data do afastamento e quem fará a substituição do delegado, a corporação reafirmou que o caso segue em segredo do Justiça, sem responder aos questionamentos.

Procurado, o delegado informou que permanece no exercício do cargo e o afastamento é apenas provisório. Neste sábado (5), ele acrescentou que a decisão foi há cerca de uma semana, sendo uma medida cautelar e provisória para não atrapalhar a apuração. Questionado sobre o motivo do afastamento, Tiago alegou que a informação é sigilosa. O advogado Hallem da Silva Habib, que faz a defesa do delegado, também reiterou que o fato que está sendo investigado não é grave e que a investigação é sigilosa. "Quanto às cautelares de afastamento e monitoração, entendemos que as medidas são desproporcionais e as medidas judiciais estão sendo tomadas para a revogação", finalizou o advogado.