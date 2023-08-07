'Cansei de correr': mulher na lista de procuradas do ES se entrega à polícia

Marcela esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exames, antes de ser encaminhada para o presídio. Segundo o delegado Leandro Barbosa, chefe da Delegacia de Polícia de Santa Teresa, ela atuava como gerente do tráfico de drogas do bairro Vila Nova, no município.

"(Era) um mundo de ilusão, armas, drogas, curtição e dinheiro. Comecei por falta de apoio de familiares, falta de oportunidades. Por vontade própria. A gente vê as consequências e não vale a pena" Marcela Ferreguete da Silva - Presa por tráfico de drogas

Mãe de quatro filhos, entre seis anos e nove meses de idade, ela relatou ter percebido que precisava de um recomeço na vida, após o pedido feito pelo mais velho para se entregar.

"Todo mundo viu o meu rosto. Cansei de correr, estou fugindo há um ano. Meu filhinho me pediu para me entregar. Foi o momento que caí na real. Eu me senti um lixo. Vou começar tudo do zero depois que sair de lá, vou cuidar dos meus filhos" Marcela Ferreguete da Silva - Presa por tráfico de drogas

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Marcela Ferreguete da Silva entrou e saiu do sistema prisional em abril de 2018 pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 2021, ela deu entrada novamente no sistema prisional e, em janeiro de 2022, passou a cumprir prisão domiciliar.

O delegado Leandro Barbosa, responsável pela investigação, disse que informou à Justiça que ela não estava cumprindo a prisão domiciliar referente a um dos três processos em andamento contra ela e destacou que Marcela está com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Polícia Civil informou que, da lista de seis mulheres foragidas, três foram presas: Thayla Costa Brasiliense, Aline Rodrigues Felipe e Marcela. A corporação segue à procura de Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, Elis Regina da Rocha Fernandes, Iven Silva da Rosa Santos, que também possuem mandados de prisão em aberto por crimes em Santa Teresa ou em outros municípios da região.