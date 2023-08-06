"Tinha apenas 13 aninhos", lamenta tio de menina morta em acidente no Sul do ES

Monique Campos Veloso e sua filha, Maria Clara, estão entre as vítimas de acidente em Presidente Kennedy, no sábado (5) Crédito: Facebook/ Reprodução

"Muito triste isso. Minha sobrinha e minha cunhada. Apenas 13 aninhos ela tinha", disse uma parente da motorista. "Tendo festa, o movimento é maior. São caminhões também que passam, né? Então, vamos ter cuidado, senão a gente fica sofrendo", completou.

De acordo com a polícia, Monique Campos Veloso, de 46 anos; a filha dela, Maria Clara Veloso, de 13, e o namorado de Monique, Michel Abud, de 38 anos, saíram do interior do Rio de Janeiro para participar da Festa das Neves, no Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy. Eles estavam em um Toyota Corolla.

A festa é um evento religioso tradicional da cidade e todos os anos atrai milhares de fiéis e visitantes ao Santuário. Monique e Maria Clara moravam em Campos; e Michel, em São Francisco do Itabapoana. O acidente aconteceu no momento que eles seguiam sentido Rio de Janeiro e retornavam para casa, por volta das 12h. Os três morreram na hora.

Acidente em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/ PM

"A Guarda Municipal chegou ao local e viu esse terrível acidente. E já viram três óbitos no local. A perícia foi acionada, tinham algumas vítimas nas ferragens, conseguiu tirar e socorrer umas crianças até o hospital de Presidente Kennedy", disse o sargento Edmar Ferreira Pontes, comandante-adjunto do policiamento da PM na cidade.

Outras seis pessoas — dois homens, duas mulheres e duas crianças, de 3 anos e outra de 3 meses — que estavam no outro veículo, um carro de maior porte, ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. A polícia informou que o outro carro tinha capacidade para a quantidade de pessoas que transportava no momento do acidente.

Um homem recebeu alta médica ainda no sábado. Neste domingo (6), a reportagem apurou que o outro homem está na UTI da Santa Casa de Cachoeiro e uma das mulheres na enfermaria da unidade. As duas crianças estão internadas no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. A reportagem não conseguiu localizar onde está a segunda mulher ferida.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para depois liberados aos familiares. A família das vítimas informou que velório e sepultamento serão realizados em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.