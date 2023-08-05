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Em Presidente Kennedy

Acidente frontal mata três pessoas e deixa 7 feridas no Sul do ES

Batida entre dois carros aconteceu no final da manhã deste sábado (5) na ES 060, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 ago 2023 às 16:26

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 16:26

Acidente em Presidente Kennedy
O Corolla e o outro veículo bateram de frente na ES 060. Três pessoas morreram no local Crédito: Divulgação/ PM

Atualização

07/08/2023 - 11:07
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou que o total de feridos foram sete pessoas (sendo três crianças), e não seis, como divulgado na primeira versão anterior. O título e o texto foram atualizados com essa informação, e com o estado de saúde das vítimas. 
Três pessoas morreram e sete ficaram feridas em um acidente entre dois carros no final da manhã de sábado (5) em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas que perderam a vida na colisão são uma mulher, um homem – namorado dela – e uma adolescente de 13 anos, filha da mulher. A batida frontal ocorreu na ES 060, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro.
No Toyota Corolla estavam Monique Campos Veloso, de 46 anos, Maria Clara Veloso, de 13 anos, e Michel Abud, 38 anos, segundo apuração no local da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul. De acordo com familiares, eles eram do Rio de Janeiro e foram ao município capixaba participar tradicional Festa das Neves, um evento religioso.
Da esquerda para a direita, Monique Campos Veloso ao lado da filha Maria Clara, e Michel Abud
Monique Campos Veloso ao lado da filha Maria Clara  e Michel Abud. Vítimas estavam no Toyota Corolla e morreram no acidente Crédito: Montagem | Instagram
Já os sete feridos são os que estavam no outro veículo — dois homens, duas mulheres e três crianças: de 4 anos, 3 anos e um bebê de 3 meses. Um homem recebeu alta médica ainda no sábado. Neste domingo (6), a reportagem apurou que o outro homem está na UTI da Santa Casa de Cachoeiro e uma das mulheres na enfermaria da unidade. As duas crianças estão internadas no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. A criança de 4 anos recebeu alta ainda no sábado do hospital de Presidente Kennedy. 
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. De acordo com a prefeitura de Presidente Kennedy, todas as ambulâncias municipais foram deslocadas para ajudar no resgate das vítimas. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A família das vítimas informou que velório e sepultamento serão realizados em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.
Acidente mata 3 pessoas e deixa feridos em Presidente Kennedy
Um dos veículos capotou e parou em vegetação às margens da rodovia Crédito: Alice Sousa
Nesta segunda-feira (7), a informação atualizada pelos familiares é de que três adultos, casal e uma senhora, permanecem internados na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e o estado de saúde deles é estável. As crianças seguem na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro. 

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