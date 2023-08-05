Acidente frontal mata três pessoas e deixa 7 feridas no Sul do ES

O Corolla e o outro veículo bateram de frente na ES 060. Três pessoas morreram no local Crédito: Divulgação/ PM

Atualização Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou que o total de feridos foram sete pessoas (sendo três crianças), e não seis, como divulgado na primeira versão anterior. O título e o texto foram atualizados com essa informação, e com o estado de saúde das vítimas.

Três pessoas morreram e sete ficaram feridas em um acidente entre dois carros no final da manhã de sábado (5) em Presidente Kennedy , Litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas que perderam a vida na colisão são uma mulher, um homem – namorado dela – e uma adolescente de 13 anos, filha da mulher. A batida frontal ocorreu na ES 060, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro.

No Toyota Corolla estavam Monique Campos Veloso, de 46 anos, Maria Clara Veloso, de 13 anos, e Michel Abud, 38 anos, segundo apuração no local da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul. De acordo com familiares, eles eram do Rio de Janeiro e foram ao município capixaba participar tradicional Festa das Neves, um evento religioso.

Monique Campos Veloso ao lado da filha Maria Clara e Michel Abud. Vítimas estavam no Toyota Corolla e morreram no acidente Crédito: Montagem | Instagram

Já os sete feridos são os que estavam no outro veículo — dois homens, duas mulheres e três crianças: de 4 anos, 3 anos e um bebê de 3 meses. Um homem recebeu alta médica ainda no sábado. Neste domingo (6), a reportagem apurou que o outro homem está na UTI da Santa Casa de Cachoeiro e uma das mulheres na enfermaria da unidade. As duas crianças estão internadas no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. A criança de 4 anos recebeu alta ainda no sábado do hospital de Presidente Kennedy.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. De acordo com a prefeitura de Presidente Kennedy, todas as ambulâncias municipais foram deslocadas para ajudar no resgate das vítimas. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A família das vítimas informou que velório e sepultamento serão realizados em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.

Um dos veículos capotou e parou em vegetação às margens da rodovia Crédito: Alice Sousa