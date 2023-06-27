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Número de mulheres no crime triplica em duas décadas no Espírito Santo

Segundo o delegado Leandro Barbosa, é mais difícil prendê-las por conta da facilidade com que conseguem mudar as próprias características físicas; entenda o panorama no ES
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

27 jun 2023 às 16:05

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 16:05

O interior do Espírito Santo, normalmente, é visto como um local de tranquilidade. No entanto, com o tempo, essa é uma realidade que vem mudando. Recentemente, a Polícia Civil divulgou uma lista de seis mulheres foragidas da Justiça procuradas por crimes cometidos em Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Itaguaçu. Elas são exemplos de um dado alarmante: o aumento do número de mulheres envolvidas no crime mais que triplicou nos últimos 20 anos.
Os dados são da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus): em 2003, eram 304 internas do sistema prisional. Neste ano, são 981 mulheres atrás das grades no Estado. Entre os crimes mais cometidos, estão o tráfico de drogas, o homicídio qualificado e o roubo qualificado.
O delegado Leandro Barbosa, chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa e responsável pelas buscas das criminosas nos três municípios, explica que isso tem a ver com o relacionamento dessas mulheres com homens que possuem participação com grupos organizados.
Barbosa conta ainda que um fator torna o trabalho policial mais difícil: elas conseguem mudar a aparência com mais facilidade e voltar a uma “vida normal”.
Das seis mulheres que tiveram as fotos compartilhadas, duas já foram presas com a ajuda de denúncias: Thayla Costa Brasiliense e Aline Rodrigues Felipe. 
Já Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, Elis Regina da Rocha Fernandes, Iven Silva da Rosa Santos e Marcela Ferreguete da Silva continuam foragidas.

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