Número de mulheres no crime triplica em duas décadas no Espírito Santo

Santa Maria de Jetibá e O interior do Espírito Santo, normalmente, é visto como um local de tranquilidade. No entanto, com o tempo, essa é uma realidade que vem mudando. Recentemente, a Polícia Civil divulgou uma lista de seis mulheres foragidas da Justiça procuradas por crimes cometidos em Santa Teresa Itaguaçu . Elas são exemplos de um dado alarmante: o aumento do número de mulheres envolvidas no crime mais que triplicou nos últimos 20 anos.

Os dados são da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) : em 2003, eram 304 internas do sistema prisional. Neste ano, são 981 mulheres atrás das grades no Estado. Entre os crimes mais cometidos, estão o tráfico de drogas, o homicídio qualificado e o roubo qualificado.

O delegado Leandro Barbosa, chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa e responsável pelas buscas das criminosas nos três municípios, explica que isso tem a ver com o relacionamento dessas mulheres com homens que possuem participação com grupos organizados.

Barbosa conta ainda que um fator torna o trabalho policial mais difícil: elas conseguem mudar a aparência com mais facilidade e voltar a uma “vida normal”.

Das seis mulheres que tiveram as fotos compartilhadas, duas já foram presas com a ajuda de denúncias: Thayla Costa Brasiliense e Aline Rodrigues Felipe.