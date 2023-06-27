Ufes suspende atividades em Goiabeiras após rompimento de adutora de água

Fachada da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no Campus de Goiabeiras, em Vitória , nesta terça-feira (27), devido a falta de água. A suspensão também vai afetar os restaurantes universitários de Goiabeiras e Maruípe, que não vão servir refeições.

A Administração Central explicou que a suspensão é necessária devido ao rompimento de uma adutora nas proximidades do Restaurante Universitário (RU), ocorrido na segunda-feira (26), e que prejudicou o fornecimento de água dos prédios à tarde.

Uma equipe da Superintendência de Infraestrutura trabalhou durante o dia para realizar a manutenção, que tinha a previsão de terminar na manhã desta terça, sendo ainda necessário aguardar a normalização do restabelecimento da distribuição de água.

Suspensão prorrogada

Na tarde desta terça-feira (27), a Administração Central comunicou que será estendida para os períodos da tarde e noite a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no campus de Goiabeiras. "A medida é necessária porque não foi possível finalizar a manutenção da adutora durante a manhã", justificou.

O funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs) dos campi de Goiabeiras e Maruípe permanece suspenso, inclusive para o jantar desta terça.

Em razão disso, as atividades acadêmicas no campus de Maruípe também serão suspensas, ficando mantidas as atividades administrativas, inclusive as que são realizadas por estagiários.