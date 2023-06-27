Ufes suspende atividades em Goiabeiras após rompimento de adutora de água

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no Campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta terça-feira (27), devido a falta de água. A suspensão também vai afetar os restaurantes universitários de Goiabeiras e Maruípe, que não vão servir refeições.
A Administração Central explicou que a suspensão é necessária devido ao rompimento de uma adutora nas proximidades do Restaurante Universitário (RU), ocorrido na segunda-feira (26), e que prejudicou o fornecimento de água dos prédios à tarde.
Uma equipe da Superintendência de Infraestrutura trabalhou durante o dia para realizar a manutenção, que tinha a previsão de terminar na manhã desta terça, sendo ainda necessário aguardar a normalização do restabelecimento da distribuição de água.
Suspensão prorrogada
Na tarde desta terça-feira (27), a Administração Central comunicou que será estendida para os períodos da tarde e noite a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no campus de Goiabeiras. "A medida é necessária porque não foi possível finalizar a manutenção da adutora durante a manhã", justificou.
O funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs) dos campi de Goiabeiras e Maruípe permanece suspenso, inclusive para o jantar desta terça.
Em razão disso, as atividades acadêmicas no campus de Maruípe também serão suspensas, ficando mantidas as atividades administrativas, inclusive as que são realizadas por estagiários.
Atualização
27/06/2023 - 1:16
Na tarde desta terça-feira (27), a Ufes enviou um comunicado aumentando o período de suspensão das atividades.