Ferragens caem de carreta na BR 101 e furam pneus de caminhonete em Aracruz

Parte da carga de ferragens de uma carreta se soltou e caiu na pista no km 183 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (7). Por conta do acidente, que ocorreu por volta de 6h30, o trânsito ficou no sistema pare e siga por quase quatro horas, sendo liberado por volta das 10h20. Não há registro de feridos.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, conversou com o motorista da carreta no local e ele relatou que estava seguindo de São Paulo em direção à Linhares e a mercadoria se desprendeu do veículo após ele fazer uma curva.
Por conta do material de ferro espalhado na estrada, uma caminhonete que tentou passar pelo local acabou tendo os pneus furados.
Uma equipe da Eco101, empresa que administra a rodovia, está no local orientando o trânsito. Em nota, a concessionária informou que ambulância e guincho foram atender a ocorrência, além da equipe de conservação para retirar a carga para a liberação da pista, e que o proprietário da carga foi acionado para fazer a remoção completa do material.