Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Ferragens caem de carreta na BR 101 e furam pneus de caminhonete em Aracruz

Motorista da carreta contou que parte do material se desprendeu do veículo após ele fazer uma curva no km 183 da rodovia, na manhã desta segunda (7); trânsito ficou em pare e siga para remoção do material
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 ago 2023 às 09:34

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 09:34

Parte da carga de ferragens de uma carreta se soltou e caiu na pista no km 183 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (7). Por conta do acidente, que ocorreu por volta de 6h30, o trânsito ficou no sistema pare e siga por quase quatro horas, sendo liberado por volta das 10h20. Não há registro de feridos.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, conversou com o motorista da carreta no local e ele relatou que estava seguindo de São Paulo em direção à Linhares e a mercadoria se desprendeu do veículo após ele fazer uma curva.
Por conta do material de ferro espalhado na estrada, uma caminhonete que tentou passar pelo local acabou tendo os pneus furados.
Pneu de caminhonete ficou furado após acidente
Pneus de caminhonete ficaram furados após veículo passar pelo local do acidente Crédito: Viviane Maciel
Uma equipe da Eco101, empresa que administra a rodovia, está no local orientando o trânsito. Em nota, a concessionária informou que ambulância e guincho foram atender a ocorrência, além da equipe de conservação para retirar a carga para a liberação da pista, e que o proprietário da carga foi acionado para fazer a remoção completa do material.

Veja Também

BR 101: negociação está avançada e proposta de acordo deve sair em agosto

É falso que onças foram vistas atravessando BR 101 em Sooretama

Acidente com três carretas interdita trecho da BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz BR 101 eco 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados