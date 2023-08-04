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Km 256

Acidente com três carretas interdita trecho da BR 101 na Serra

Segundo a PRF, o bloqueio ocorreu no sentido Fundão e o trânsito seguiu no esquema "pare e siga"; uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 ago 2023 às 13:33

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 13:33

Devido ao acidente, muito óleo vazou das carretas e o trecho da BR 101 foi interditado na Serra Crédito: Divulgação/PRF
Um acidente envolvendo três carretas interditou a BR 101, na altura de Serra Sede, a partir das 12h30 desta sexta-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões ocorreram no quilômetro 256, e houve derramamento de óleo na pista — o que também demandou a interrupção do fluxo de veículos por segurança. O bloqueio ocorreu no sentido Fundão, e o trânsito seguiu no sistema "pare e siga". O trânsito já foi normalizado no local.
Acidente na BR 101, na Serra
Apesar da destruição das carretas envolvidas na batida, ninguém se feriu com gravidade Crédito: Leitor | A Gazeta
Pouco antes das 14 horas, a BR 101 chegou a ser totalmente interditada para remoção de uma das carretas envolvidas no acidente, mas, segundo a PRF, não houve sucesso na operação. O fluxo foi novamente liberado no esquema "Pare e Siga" enquanto a corporação aguardava a chegada de um guincho maior para a retirada do veículo. 
Às 18h, conforme destacou a PRF, a via foi totalmente liberada e o trânsito já estava normalizado.
Dinâmica
A PRF informou que uma carreta perdeu o freio, colidiu na traseira e lateral de outra, empurrando-a para a contramão, e em seguida colidiu na traseira de uma terceira que estava parada no congestionamento gerado por um semáforo que fica na altura de um posto. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada a um hospital. 
Já a Eco101 — concessionária que administra a rodovia — destacou que a ocorrência foi registrada às 11h38, e que o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) precisou ser acionado devido ao derramamento de óleo.  
Procurado, o Iema explicou que o vazamento de óleo não causou nenhum problema hídrico e que "a empresa foi intimada a remover os resíduos para um local ambientalmente licenciado", afirmou, em nota.

Atualização

04/08/2023 - 7:03
Por volta das 18h, a PRF informou que a rodovia foi liberada. O texto foi atualizado. 

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Acidente BR 101 trânsito
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