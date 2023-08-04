Acidente com três carretas interdita trecho da BR 101 na Serra

Devido ao acidente, muito óleo vazou das carretas e o trecho da BR 101 foi interditado na Serra Crédito: Divulgação/PRF

O trânsito já foi normalizado no local. Um acidente envolvendo três carretas interditou a BR 101 , na altura de Serra Sede, a partir das 12h30 desta sexta-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , as colisões ocorreram no quilômetro 256, e houve derramamento de óleo na pista — o que também demandou a interrupção do fluxo de veículos por segurança. O bloqueio ocorreu no sentido Fundão, e o trânsito seguiu no sistema "pare e siga".

Apesar da destruição das carretas envolvidas na batida, ninguém se feriu com gravidade Crédito: Leitor | A Gazeta

Pouco antes das 14 horas, a BR 101 chegou a ser totalmente interditada para remoção de uma das carretas envolvidas no acidente, mas, segundo a PRF, não houve sucesso na operação. O fluxo foi novamente liberado no esquema "Pare e Siga" enquanto a corporação aguardava a chegada de um guincho maior para a retirada do veículo.

Às 18h, conforme destacou a PRF, a via foi totalmente liberada e o trânsito já estava normalizado.

Dinâmica

A PRF informou que uma carreta perdeu o freio, colidiu na traseira e lateral de outra, empurrando-a para a contramão, e em seguida colidiu na traseira de uma terceira que estava parada no congestionamento gerado por um semáforo que fica na altura de um posto. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada a um hospital.

Já a Eco101 — concessionária que administra a rodovia — destacou que a ocorrência foi registrada às 11h38, e que o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) precisou ser acionado devido ao derramamento de óleo.

Procurado, o Iema explicou que o vazamento de óleo não causou nenhum problema hídrico e que "a empresa foi intimada a remover os resíduos para um local ambientalmente licenciado", afirmou, em nota.