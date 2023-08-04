É falso que onças foram vistas atravessando BR 101 em Sooretama

Um vídeo que circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp tem despertado a curiosidade de alguns capixabas. É que as cenas mostram duas onças atravessando uma estrada. O local seria a BR 101, que corta a reserva biológica de Sooretama, no Norte do Estado. No entanto, tudo não passa de uma desinformação.
Para sanar essa dúvida, a reportagem de A Gazeta buscou a Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama, órgão competente do assunto.
A secretaria consultou uma especialista que estuda felinos na região de Sooretama e Linhares, também no Norte do Estado. Segundo ela, o vídeo dos animais atravessando uma estrada realmente aconteceu. Contudo, ele não foi gravado no Espírito Santo, e sim, no Pantanal.
A especialista ainda salientou à secretaria que o vídeo foi gravado há alguns meses e, desde então, tem circulado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.