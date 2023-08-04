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É falso que onças foram vistas atravessando BR 101 em Sooretama

Segundo especialista consultada pela secretaria de meio ambiente da cidade, vídeo foi gravado há alguns meses no Pantanal
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 ago 2023 às 16:39

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 16:39

Um vídeo que circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp tem despertado a curiosidade de alguns capixabas. É que as cenas mostram duas onças atravessando uma estrada. O local seria a BR 101, que corta a reserva biológica de Sooretama, no Norte do Estado. No entanto, tudo não passa de uma desinformação.
Para sanar essa dúvida, a reportagem de A Gazeta buscou a Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama, órgão competente do assunto.
A secretaria consultou uma especialista que estuda felinos na região de Sooretama e Linhares, também no Norte do Estado. Segundo ela, o vídeo dos animais atravessando uma estrada realmente aconteceu. Contudo, ele não foi gravado no Espírito Santo, e sim, no Pantanal. 
A especialista ainda salientou à secretaria que o vídeo foi gravado há alguns meses e, desde então, tem circulado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. 

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