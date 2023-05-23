É falso que ataque brutal de pitbull a homem ocorreu em Colatina

Tem circulado em aplicativos de mensagens e vídeos de um suposto ataque de pitbull a um homem no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o caso não aconteceu na cidade e nem no Espírito Santo. É possível ver em um dos vídeos que na manga do uniforme policial contém a bandeira de Rondônia, na região Norte do País.
Em um registro encaminhado nas mensagens pelos usuários do aplicativo, dá para observar que o cão também ficou ferido. Na sequência, foram compartilhadas imagens do momento em que a vítima é atendida por médicos e passando por procedimentos cirúrgicos. Até agora, não foi possível confirmar a relação entre todos os vídeos, e se são todos do mesmo fato. Como as imagens são fortes, a reportagem optou preferiu não mostrá-las.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar de Rondônia para obter mais informações sobre a ocorrência. Quando e onde aconteceu esse ataque e também qual o estado de saúde da vítima. Quando as respostas forem obtidas, esta reportagem será atualizada.