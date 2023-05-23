É falso que ataque brutal de pitbull a homem ocorreu em Colatina

Em um registro encaminhado nas mensagens pelos usuários do aplicativo, dá para observar que o cão também ficou ferido. Na sequência, foram compartilhadas imagens do momento em que a vítima é atendida por médicos e passando por procedimentos cirúrgicos. Até agora, não foi possível confirmar a relação entre todos os vídeos, e se são todos do mesmo fato. Como as imagens são fortes, a reportagem optou preferiu não mostrá-las.