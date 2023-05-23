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Em Santo Antônio

Fugitivo que já foi preso quatro vezes é recapturado em Vitória

Homem estava na casa da mãe dele no bairro Santo Antônio no momento em que foi encontrado por policiais penais, na manhã desta terça-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2023 às 14:24

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 14:24

Um fugitivo do sistema prisional foi recapturado na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santo Antônio, em Vitória, por policiais penais. Kleydson Wellington da Silva já foi preso quatro vezes por assalto. Na ocasião da fuga, ele estava em regime semiaberto.
Weleson Vieira de Souza, diretor da divisão de escolta e recaptura policial, informou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que no final de abril, Kleydson saiu para trabalhar pela manhã e deveria retornar ao final do dia, no entanto, não retornou.
“Ele passou a se esconder em outros lugares. Inicialmente não foi ao endereço da mãe, mas através da secretaria de inteligência, chegamos a encontrá-lo neste endereço (casa da mãe)”, explicou o diretor.
Um novo mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais. Ao ser preso, o homem disse que perdeu o horário de retornar ao presídio. No entanto, a polícia tinha a informação de que ele já circulava em Santo Antônio em um veículo roubado.
O homem tem quatro passagens por roubo a mão armada.

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