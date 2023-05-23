Fugitivo que já foi preso quatro vezes é recapturado em Vitória

Um fugitivo do sistema prisional foi recapturado na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santo Antônio, em Vitória, por policiais penais. Kleydson Wellington da Silva já foi preso quatro vezes por assalto. Na ocasião da fuga, ele estava em regime semiaberto.

Weleson Vieira de Souza, diretor da divisão de escolta e recaptura policial, informou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que no final de abril, Kleydson saiu para trabalhar pela manhã e deveria retornar ao final do dia, no entanto, não retornou.

“Ele passou a se esconder em outros lugares. Inicialmente não foi ao endereço da mãe, mas através da secretaria de inteligência, chegamos a encontrá-lo neste endereço (casa da mãe)”, explicou o diretor.

Um novo mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais. Ao ser preso, o homem disse que perdeu o horário de retornar ao presídio. No entanto, a polícia tinha a informação de que ele já circulava em Santo Antônio em um veículo roubado.