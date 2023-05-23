Onda de furtos a casas de temporada assusta moradores em Itapemirim

Onda de furtos assusta moradores de Itaoca, em Itapemirim Crédito: Divulgação

Casas de temporada, normalmente alugadas durante o verão, estão sendo alvos de bandidos no bairro Itaoca, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo. Um dos casos recentes ocorreu no imóvel da auxiliar de enfermagem Divina Maria Matins. Os suspeitos serraram os cadeados, passaram pela grade e quebraram uma porta de vidro. Mesmo machucados, eles conseguiram levar vários eletrodomésticos e objetos da residência. Quem tem imóveis na região pede por reforço no policiamento.

Manoel Carlos contou que na casa de veraneio cuidada por ele um suspeito entrou duas vezes. Imagens de câmeras de segurança do prédio flagraram o indivíduo entrando em um prédio do local. “Veio em uma quinta-feira e retornou no domingo da mesma semana. Levou botijão de gás e até carne“, relatou.

Conforme apuração da TV Gazeta Sul, a poucas ruas do local, neste mês, uma kitnet e uma casa também foram invadidas. Até a pia do banheiro de um dos imóveis foi furtada.

Os furtos e roubos a residências no município de Itapemirim aumentaram este ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) . Em 2022, de janeiro a abril, foram registrados 28 crimes do tipo. No mesmo período deste ano já foram 33.

Os moradores contam que quase não tem visto policiamento no local e a sensação é de insegurança. “Revolta. A gente demora conseguir as coisas e num minuto levam tudo, não podemos fazer nada",disse Divina Maria Martins, em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

O que dizem polícias Militar e Civil

TV Gazeta, a Procurada pela reportagem da, a Polícia Militar disse que o patrulhamento preventivo e ostensivo é realizado na região de Itaoca e Itaipava e é realizado 24 horas pelas equipes de serviço.

Informou que de janeiro a abril deste ano foram nove de furtos em residência e nenhum roubo, demonstrando a necessidade do registro dos crimes, para que o patrulhamento seja melhor planejado.

Já a Polícia Civil informa que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento. A população pode denunciar através do disque-denúncia (181).