Jovem viraliza ao comprar roupa da Shein em loja 'renomada' e pagar o dobro

"Comprei um conjunto aqui em uma loja de Itapema, renomada. Fui olhar a etiqueta, tipo: 'gostei, vou comprar mais nessa loja' e a etiqueta é de onde? Da Shein, gente", relatou Raphaela Leal, em vídeo publicado no Tiktok, que tinha cerca de 1,8 mihão de visualizações e mais de 100 mil curtidas até o início da tarde desta terça-feira (23).