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Projeto bilionário

Depois da Shein, ES quer atrair nova fábrica de celulose

Em reunião com seis governadores, empresa com sede no Canadá revelou plano de instalar nova unidade no país. Casagrande convidou os executivos a conhecerem o Espírito Santo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 mai 2023 às 16:58

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 16:58

ES quer atrair nova fábrica de papel e celulose de celulose
ES quer atrair nova fábrica de papel e celulose de celulose Crédito: Pexels
De passagem por Nova York, nos Estados Unidos, o governador Renato Casagrande, vem tentando atrair novos negócios para o Espírito Santo. Além de se encontrar com um dos executivos da Shein, que deve vir conhecer o Estado em junho, o chefe do governo capixaba se reuniu com membros da diretoria da Paper Excellence (PE), empresa do ramo da celulose que quer instalar uma nova fábrica no Brasil.
O local da nova unidade da companhia, que deve criar mais de 2,5 mil empregos diretos, ainda está em definição. Durante a reunião, que também contou com a presença de outros cinco governadores (do Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas), Casagrande apresentou informações sobre o Estado e convidou os executivos a conhecerem o Espírito Santo.
A informação foi confirmada por Casagrande, que relatou ter destacado, entre outros atrativos do Estado, os incentivos fiscais oferecidos pelo governo capixaba. Hoje, o Espírito Santo já é um dos maiores produtores do setor de celulose e papel no país, tendo duas fábricas da Suzano (uma em Aracruz e outra em Cachoeiro de Itapemirim).
“Estive na reunião com o presidente mundial da Paper, Alex Feller, com a direção da empresa no Brasil e também com outros governadores. Cada governador colocou o seu estado à disposição e a empresa tem interesse em ampliar suas atividades no Brasil, tanto com fábrica de celulose e também com fábrica de papel. Então, coloquei o estado à disposição e fiz o convite também pra que eles possam visitar o estado do Espírito Santo, conhecer nossos incentivos e nossa realidade".
O plano da PE, segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, o investimento na nova fábrica, que deve ter capacidade produtiva de 2,5 milhões de toneladas por ano, é estimado em US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões ao câmbio atual).
A empresa, com sede na Colúmbia Britânica, no Canadá, iniciou as operações no Brasil em 2017, ao comprar uma participação de 49% na Eldorado Celulose, junto à J&F Investimentos – com a qual está em conflito judicial atualmente, por impasses em relação ao controle da Eldorado.
Além da operação brasileira, a PE possui operações no Canadá, nos Estados Unidos e na França, com 60 fábricas e 21 mil funcionários.
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