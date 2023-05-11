Depois da Shein, ES quer atrair nova fábrica de celulose

ES quer atrair nova fábrica de papel e celulose de celulose Crédito: Pexels

De passagem por Nova York, nos Estados Unidos, o governador Renato Casagrande, vem tentando atrair novos negócios para o Espírito Santo. Além de se encontrar com um dos executivos da Shein , que deve vir conhecer o Estado em junho, o chefe do governo capixaba se reuniu com membros da diretoria da Paper Excellence (PE), empresa do ramo da celulose que quer instalar uma nova fábrica no Brasil.

O local da nova unidade da companhia, que deve criar mais de 2,5 mil empregos diretos, ainda está em definição. Durante a reunião, que também contou com a presença de outros cinco governadores (do Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas), Casagrande apresentou informações sobre o Estado e convidou os executivos a conhecerem o Espírito Santo.

A informação foi confirmada por Casagrande, que relatou ter destacado, entre outros atrativos do Estado, os incentivos fiscais oferecidos pelo governo capixaba. Hoje, o Espírito Santo já é um dos maiores produtores do setor de celulose e papel no país, tendo duas fábricas da Suzano (uma em Aracruz e outra em Cachoeiro de Itapemirim).

“Estive na reunião com o presidente mundial da Paper, Alex Feller, com a direção da empresa no Brasil e também com outros governadores. Cada governador colocou o seu estado à disposição e a empresa tem interesse em ampliar suas atividades no Brasil, tanto com fábrica de celulose e também com fábrica de papel. Então, coloquei o estado à disposição e fiz o convite também pra que eles possam visitar o estado do Espírito Santo, conhecer nossos incentivos e nossa realidade".

O plano da PE, segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico , o investimento na nova fábrica, que deve ter capacidade produtiva de 2,5 milhões de toneladas por ano, é estimado em US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões ao câmbio atual).

A empresa, com sede na Colúmbia Britânica, no Canadá, iniciou as operações no Brasil em 2017, ao comprar uma participação de 49% na Eldorado Celulose, junto à J&F Investimentos – com a qual está em conflito judicial atualmente, por impasses em relação ao controle da Eldorado.

Além da operação brasileira, a PE possui operações no Canadá, nos Estados Unidos e na França, com 60 fábricas e 21 mil funcionários.