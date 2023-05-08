Grupo investirá R$ 550 milhões em terminais de granéis líquidos em Vila Velha

O Consórcio Navegantes Logística vai investir R$ 550 milhões na implantação de terminais de granéis líquidos combustíveis no Cais do Atalaia, em Vila Velha. A obra deve ter duração total de quatro anos, já incluindo as fases de projeto, licenciamento e execução, e criar 400 empregos, entre diretos e indiretos.

Consórcio Navegantes Logística investirá R$ 550 milhões em terminais de granéis líquidos Crédito: Adessandro Reis

Conforme explicou o diretor executivo do Consórcio, Bismark Duarte, as atividades previstas para o terminal, cujo calado tem 12,5 metros de profundidade, serão: carga e descarga de navios e caminhões-tanques, recepção e armazenagem de produtos, análise e pesagem de produtos e limpeza dos tanques de granéis líquidos.

“Somada à capacidade dinâmica atual dos demais terminais do complexo portuário de Vila Velha — que é de 2,55 milhões de toneladas/ano —, a implantação de 16 novos tanques verticais para armazenamento de combustíveis vai elevar essa capacidade para 4,3 milhões de toneladas/ano. Ou seja, um aumento de 1,76 milhão de toneladas/ano.”

Ainda segundo Duarte, a previsão é de que o aumento gere uma arrecadação anual de ICMS junto aos clientes distribuidores de combustíveis, no valor estimado de R$ 1,2 bilhão. A fala foi feita durante a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comdec) de Vila Velha, na qual o projeto foi apresentado.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o investimento representa um importante avanço não apenas para Vila Velha, como para o Espírito Santo, diminuindo o risco de desabastecimento de combustíveis no Estado, como já ocorreu em alguns momentos.

“Além disso, a obra — que deverá gerar 400 empregos diretos e indiretos na fase de construção — fará com que os portos de Vila Velha superem dificuldades frequentes para a atracação de embarcações de combustíveis no Porto de Tubarão (Vale), realizada em mar aberto, onde a prioridade é a exportação de minério de ferro em graneleiros de grande porte”, avaliou.