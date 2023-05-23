Gasolina será vendida com desconto de R$ 1,31 no litro, mas haverá limite de senhas Crédito: Luiz Gonçalves

Motoristas vão poder abastecer carros e motos pagando R$ 3,79 pelo litro da gasolina na próxima quinta-feira (25). Além disso, será possível comprar produtos com até 67% de desconto em algumas lojas da Grande Vitória e de Linhares . As ações fazem parte do Dia Livre de Impostos, campanha que chega a sua 17ª edição e é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Vitória como forma de conscientização sobre o peso dos impostos no preço normalmente pago pelos consumidores.

Dois postos de combustíveis de Vitória vão participar da campanha, ambos de bandeira Atlântica: o Autoposto Marlin, que fica na Avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia; e o Posto de Combustíveis PA, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá (próximo ao Hortomercado). Em cada um, serão vendidos cerca de 5 mil litros de gasolina com redução de impostos.

Serão distribuídas 200 senhas para carros e 70 para motos em cada posto, a partir das 7 horas de quinta-feira (25), quando também terá início o abastecimento. Cada carro poderá abastecer até R$ 80 e as motos, até R$ 40. Nessa ação, será aceito pagamento apenas em dinheiro.

Em relação ao preço médio da gasolina em Vitória, que está em R$ 5,10 o litro, segundo o Monitor de Preço dos Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o desconto será de R$ 1,31 no Dia Livre de Impostos. Assim, será cobrado o valor de R$ 3,79 por litro, excluindo-se os impostos referentes ao PIS/Cofins e ICMS.

Your browser does not support the audio element. Dia sem imposto vai ter gasolina a R$ 3,79 e desconto de até 67% em lojas do ES

Também haverá desconto no preço da gasolina em Linhares, no Posto Ouro Negro (bandeira BR), que fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, no bairro Araçá. A redução será de R$ 1,31 em relação ao valor médio do litro do combustível praticado no município.

“No combustível, a carga tributária incidente sobre a gasolina é de 61,95%, do álcool 29,48% e do diesel 42,18%. É um dos produtos em que o consumidor consegue observar com mais clareza como a carga tributária impacta no valor final da bomba”, destaca o presidente da CDL Vitória, Rogério Abranches Alcântara.

O comércio de rua e alguns shoppings também vão participar da ação. Lojas de vários segmentos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra terão produtos à venda sem impostos. As compras, porém, terão de ser feitas presencialmente, diretamente nos locais que aderiram à campanha.

No Shopping Vitória , haverá uma loja exclusiva, no primeiro piso, que vai funcionar como uma vitrine dos produtos disponíveis para a venda com até 67% de descontos de impostos. Entre os estabelecimentos participantes da campanha estão Outer (calçados e acessórios), AC Brazil (óculos), Sonho dos Pés (calçados e acessórios), O Boticário e Quem Disse Berenice.

Já a Óticas Diniz terá ação nos shoppings Vitória, Vila Velha, Boulevard e Mestre Álvaro.

A campanha do Dia Livre de Impostos acontece em todo o país e é promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) em protesto pela necessidade da reforma tributária e da melhoria do ambiente de negócios do Brasil.

A ação destaca que o brasileiro tem que trabalhar cinco meses por ano apenas para pagar impostos e que o Brasil está em 8º lugar no ranking de países com maior tributação do mundo. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

“O Dia Livre de Impostos acontece desde 2003 e já é a segunda melhor data do ano para muitos lojistas participantes. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a alta carga tributária brasileira e seu peso no bolso dos contribuintes. Além disso, os consumidores terão a oportunidade de economizar na compra de diferentes produtos”, comenta Samira Soares, que está à frente da coordenação do evento pela CDL Jovem Vitória.

Lista de estabelecimentos participantes

Shoppings



Outer;

AC Brazil;



Sonho dos Pés;



Óticas Diniz;



Armani Exchange;



Carrera;



Guess;



Prada;



Vogue;

Ray Ban;



O Boticário;

Quem Disse Berenice.

Lojas de Rua

Nacional Peças;

Prenda Multishop;

Arte Mineira ES;

Renove Colchões;

GFN Podologia e Estética;



Óticas Prado;



Mariah Cosméticos;



Palácios dos Brinquedos;



Ademar Cunha Material Esportivo.



Postos de combustível