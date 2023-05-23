De Vitória a Ecoporanga: fios roubados no ES somaram 312 km em 2022

Espírito Santo ocupa a quarta posição no ranking de estados que mais tiveram registros de furtos de fios no Brasil . O dado foi obtido a partir de um levantamento da empresa Conexis Brasil Digital, que assessora algumas das principais empresas de telefonia do país.

312 mil metros de cabos roubados em todo o ano de 2022 - um aumento de 155% em relação a 2021. Todo o material roubado, se esticado, equivale a uma distância de Segundo a empresa, o Estado registroude cabos roubados em todo o ano de 2022 - um aumento de 155% em relação a 2021. Todo o material roubado, se esticado, equivale a uma distância de Vitória até Ecoporanga , no Noroeste capixaba.

TV Gazeta, moradores do bairro Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da, moradores do bairro Jardim da Penha , em Vitória, reclamaram da quantidade de vezes que já foram prejudicados pelo furto de fios na região. Alguns já ficaram sem internet e sem energia.

"Quase todas as noites a gente tem uma ocorrência de furto de fios. Isso é uma constante aqui em Jardim da Penha. Todo o bairro está sofrendo com essas ações", disse uma moradora do bairro que não quis se identificar.

Apenas em 2022, foram 312 mil metros de fios furtados no ES Crédito: Bernardo Bracony

TV Gazeta como esse aumento das ocorrências vem acontecendo. Segundo ele, em 2022 houve um crescimento de furtos de cabos e cabos de energia, que abrangem, por exemplo, os fios de cobre. O delegado da Polícia Civil , Josafá da Silva, explicou à reportagem dacomo esse aumento das ocorrências vem acontecendo. Segundo ele, em 2022 houve um crescimento de furtos de cabos e cabos de energia, que abrangem, por exemplo, os fios de cobre.

"A incidência maior do furto de cabos de energia é do morador de rua. Eles furtam para vender e comprar drogas. Se tem um furto, é porque tem alguém que compra, que recebe aquele produto de origem ilícita" Josafá da Silva - Delegado da Polícia Civil

De acordo com a corporação, do final de 2022 até abril deste ano foram 20 mandados de busca e apreensão cumpridos, sendo 11 empresários presos somente no município da Serra . O foco, segundo a polícia, tem sido a receptação.

O delegado ainda salienta que pelo fato da grande maioria das pessoas que cometem esses furtos serem viciadas em drogas, o problema também é de saúde pública e social.

"Precisa ter a participação de outros entes públicos, para fazer um trabalho junto com essa pessoas. A pessoa é presa em flagrante, mas muitos deles saem na audiência de custódia, quando não são reincidentes, e voltam para a rua para cometer o mesmo tipo de crime" Josafá da Silva - Delegado da Polícia Civil

Pelo menos 7 mi sem acesso à comunicação

Outro dado da empresa Conexis Brasil Digital diz respeito ao volume de cabos furtados ou roubados de empresas de telefonia no país - um crescimento de 14% em todo o ano de 2022. Além disso, essas ações criminosas deixaram, pelo menos, sete milhões de clientes sem acesso a serviços de comunicação.

De acordo com a empresa, além de causarem prejuízo para os consumidores, as empresas também tiveram que gastar milhões de reais para repor os equipamentos. As ações como furto, roubo, vandalismo e também a receptação de cabos e equipamentos comprometeram ainda os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergências médicas.

Foco da polícia tem sido a receptação de fios Crédito: Bernardo Bracony

Confira a lista com os dez estados mais afetados, segundo a Conexis Brasil Digital:

São Paulo: 1.035.703 (metros de fios furtados)

Paraná: 1.010.802

Minas Gerais: 626.236

Espírito Santo: 312.318

Rio Grande do Sul: 306.174

Rio de Janeiro: 280.477

Bahia: 238.656

Pará: 221.299

Pernambuco: 148.052

Santa Catarina: 135.738

O que dizem as prefeituras?

Vitória

Prefeitura de Vitória disse, em nota, que de janeiro até março de 2023, houve uma redução de 68,4% das ocorrências de furto de fios na capital. Desde janeiro de 2021, mais de 70 pessoas foram detidas pela Guarda Municipal por furto e/ou receptação de fios de cobre. Ainda segundo a prefeitura, já são duas toneladas de materiais apreendidos, sendo que em 2022 foram cerca de 800 kg.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, em média, por mês, registrou um prejuízo no setor de iluminação e torno de R$ 15 mil, e para manutenção de semáforos, cerca de R$ 10 mil.

Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha informou que, em 2021, teve que repor mais de sete mil metros de cabos, o que custou mais de R$ 72 mil aos cofres públicos. Já apenas de janeiro a abril deste ano, foram 1.054 metros furtados, custando mais de R$ 16 mil.

A prefeitura reforçou, ainda, que cerca de 181 kg de fios de cobre foram apreendidos durante operações em ferros-velhos.

Cariacica

A Secretaria de Serviços de Cariacica informou que instalou cabeamento aéreo em toda cidade, o que diminuiu a incidência de furto e roubo de fios. Segundo a secretaria, até agosto de 2022, antes da instalação do cabeamento aéreo, a prefeitura contabilizou mais de 4 mil metros de fios roubados, o que causou um prejuízo de R$ 200 mil aos cofres públicos.

Serra

A Secretaria de Defesa Social da Serra informou que a Guarda Civil Municipal realiza operações policiais para identificar receptadores e autores desse tipo de crime.

Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, e do g1 ES.