De Vitória a Ecoporanga: fios roubados no ES somaram 312 km em 2022

O Espírito Santo ocupa a quarta posição no ranking de estados que mais tiveram registros de furtos de fios no Brasil. O dado foi obtido a partir de um levantamento da empresa Conexis Brasil Digital, que assessora algumas das principais empresas de telefonia do país.
Segundo a empresa, o Estado registrou 312 mil metros de cabos roubados em todo o ano de 2022 - um aumento de 155% em relação a 2021. Todo o material roubado, se esticado, equivale a uma distância de Vitória até Ecoporanga, no Noroeste capixaba.
Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, moradores do bairro Jardim da Penha, em Vitória, reclamaram da quantidade de vezes que já foram prejudicados pelo furto de fios na região. Alguns já ficaram sem internet e sem energia.
"Quase todas as noites a gente tem uma ocorrência de furto de fios. Isso é uma constante aqui em Jardim da Penha. Todo o bairro está sofrendo com essas ações", disse uma moradora do bairro que não quis se identificar.
O delegado da Polícia Civil, Josafá da Silva, explicou à reportagem da TV Gazeta como esse aumento das ocorrências vem acontecendo. Segundo ele, em 2022 houve um crescimento de furtos de cabos e cabos de energia, que abrangem, por exemplo, os fios de cobre.
"A incidência maior do furto de cabos de energia é do morador de rua. Eles furtam para vender e comprar drogas. Se tem um furto, é porque tem alguém que compra, que recebe aquele produto de origem ilícita"
De acordo com a corporação, do final de 2022 até abril deste ano foram 20 mandados de busca e apreensão cumpridos, sendo 11 empresários presos somente no município da Serra. O foco, segundo a polícia, tem sido a receptação.
O delegado ainda salienta que pelo fato da grande maioria das pessoas que cometem esses furtos serem viciadas em drogas, o problema também é de saúde pública e social.
"Precisa ter a participação de outros entes públicos, para fazer um trabalho junto com essa pessoas. A pessoa é presa em flagrante, mas muitos deles saem na audiência de custódia, quando não são reincidentes, e voltam para a rua para cometer o mesmo tipo de crime"
Pelo menos 7 mi sem acesso à comunicação
Outro dado da empresa Conexis Brasil Digital diz respeito ao volume de cabos furtados ou roubados de empresas de telefonia no país - um crescimento de 14% em todo o ano de 2022. Além disso, essas ações criminosas deixaram, pelo menos, sete milhões de clientes sem acesso a serviços de comunicação.
De acordo com a empresa, além de causarem prejuízo para os consumidores, as empresas também tiveram que gastar milhões de reais para repor os equipamentos. As ações como furto, roubo, vandalismo e também a receptação de cabos e equipamentos comprometeram ainda os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergências médicas.
Confira a lista com os dez estados mais afetados, segundo a Conexis Brasil Digital:
- São Paulo: 1.035.703 (metros de fios furtados)
- Paraná: 1.010.802
- Minas Gerais: 626.236
- Espírito Santo: 312.318
- Rio Grande do Sul: 306.174
- Rio de Janeiro: 280.477
- Bahia: 238.656
- Pará: 221.299
- Pernambuco: 148.052
- Santa Catarina: 135.738
O que dizem as prefeituras?
Vitória
A Prefeitura de Vitória disse, em nota, que de janeiro até março de 2023, houve uma redução de 68,4% das ocorrências de furto de fios na capital. Desde janeiro de 2021, mais de 70 pessoas foram detidas pela Guarda Municipal por furto e/ou receptação de fios de cobre. Ainda segundo a prefeitura, já são duas toneladas de materiais apreendidos, sendo que em 2022 foram cerca de 800 kg.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, em média, por mês, registrou um prejuízo no setor de iluminação e torno de R$ 15 mil, e para manutenção de semáforos, cerca de R$ 10 mil.
Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha informou que, em 2021, teve que repor mais de sete mil metros de cabos, o que custou mais de R$ 72 mil aos cofres públicos. Já apenas de janeiro a abril deste ano, foram 1.054 metros furtados, custando mais de R$ 16 mil.
A prefeitura reforçou, ainda, que cerca de 181 kg de fios de cobre foram apreendidos durante operações em ferros-velhos.
Cariacica
A Secretaria de Serviços de Cariacica informou que instalou cabeamento aéreo em toda cidade, o que diminuiu a incidência de furto e roubo de fios. Segundo a secretaria, até agosto de 2022, antes da instalação do cabeamento aéreo, a prefeitura contabilizou mais de 4 mil metros de fios roubados, o que causou um prejuízo de R$ 200 mil aos cofres públicos.
Serra
A Secretaria de Defesa Social da Serra informou que a Guarda Civil Municipal realiza operações policiais para identificar receptadores e autores desse tipo de crime.
Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, e do g1 ES.
Fios roubados no ES somaram 312 km em 2022