Funk ajudou a Justiça do ES a condenar traficantes em Guarapari

Um funk que relata os conflitos do tráfico em bairros de Guarapari , região Metropolitana do Espírito Santo, foi utilizado como prova em um julgamento realizado no último dia 10. As cinco pessoas denunciadas e julgadas como responsáveis por um assassinato, ocorrido em 2016, foram condenadas a penas que variam de 23 a 28 anos, em regime fechado.

A Gazeta teve acesso (trecho abaixo). “Que fez a música e a letra e cantou junto com o seu companheiro PH, que a música foi feita em provocação aos traficantes dos outros bairros”, relata depoimento de Gilenildo Nascimento Viana, um dos condenados. No plenário do Tribunal do Júri, eles negaram a autoria. Dois deles foram apontados como autores da música, fato confessado à Polícia Civil em depoimento, durante a fase de investigação, segundo documentos a queteve acesso (trecho abaixo). “Que fez a música e a letra e cantou junto com o seu companheiro PH, que a música foi feita em provocação aos traficantes dos outros bairros”, relata depoimento de Gilenildo Nascimento Viana, um dos condenados. No plenário do Tribunal do Júri, eles negaram a autoria.

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresentou provas de que os nomes citados na música eram os dos autores, e que eles também faziam o vocal. Foram ainda apresentadas fotos e imagens de tatuagens que eles utilizam, como as que fazem referência aos artigos do Código Penal, como o 121 (homicídio) e o 157 (roubo), dentre outras. Pelo menos um advogado dos condenados questiona as provas e já apresentou recursos contra a sentença.

O áudio utilizado no julgamento é do Bairro Adalberto Simão Nader. Tem cerca de quatro minutos. Em alguns trechos é dito: “Estamos te esperando de pistola e de oitão”. “Nós vamos matar vocês tudão”. “Nós vai matar tudo”.

Segundo o MPES, a música ajudou a demonstrar o grau de periculosidade do grupo, as intenções de cada um deles e, assim como as tatuagens, permitiram mostrar o envolvimento com o tráfico.

O funk era uma resposta a um outro, produzido no bairro Bela Vista. Em alguns trechos é dito: “Cada um com fuzil e pente”, “Preparado para o confronto”, “Dando tiro para todo lado”. As letras das duas músicas falam de uma possível matança, inclusive por vingança, em decorrência de mortes anteriores.

Segundo depoimento dos próprios condenados à polícia, na ocasião havia uma disputa pelo controle do tráfico entre os bairros Bela Vista, São Gabriel, Nossa Senhora da Conceição, Coroado e Adalberto Simão Nader.

Crime por poder

Segundo denúncia do MPES apresentada à Justiça estadual, o crime aconteceu no dia 27 de março de 2016, por volta das 22 horas. Gilenildo Nascimento Viana, conhecido como Encardido; Philipe Miguel Pereira, o PH; e Alex Santos da Silva, o Alex PH, mataram Albert Raillan de Jesus dos Santos.

Conforme a denúncia, o assassinato foi encomendado por Wanderson Almeida Silvares, o Albuino, e Francis Rainer Almeida Nascimento, o Cagado. O motivo foi a disputa pelo controle do tráfico no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. A vítima pertencia ao grupo que dominava a parte alta do bairro, e os mandantes do crime dominavam a parte baixa.

Por desentendimentos com os mandantes do crime, Albert havia se mudado há cerca de nove meses. No dia em que morreu, ele, que também era usuário, voltou à parte baixa do bairro para comprar drogas, momento em que foi surpreendido por seus assassinos.

Albert acabou sendo morto com dois tiros nas costas e um na cabeça. Segundo apontou o MPES, embora fosse do mesmo bairro de seus matadores, sua morte decorre do conflito entre os traficantes e as facções.

Depoimento feito à Polícia Civil Crédito: PCES

O outro lado

O juiz da Primeira Vara Criminal de Guarapari, que presidiu o Tribunal do Júri, Erildo Martins Neto, sentenciou os acusados com penas superiores variadas. Confira:

Gilenildo Nascimento Viana, o Encardido - 23 anos

23 anos Philipe Miguel Pereira, o PH - 23 anos

23 anos Alex Santos da Silva, o Alex PH - 25 anos

- 25 anos Wanderson Almeida Silvares, o Albuino - 28 anos

- 28 anos Francis Rainer Almeida Nascimento, o Cagado - 23 anos

O advogado Lucas Francisco Neto, que faz a defesa de Wanderson, já apresentou um recurso contra a sentença. Aponta que houve nulidade no julgamento em decorrência da menção de processos já arquivados e atos infracionais praticados quando era menor de idade. “A pena foi aplicada de maneira injusta e houve descumprimento de dispositivos legais durante o julgamento”, assinala.

Ele destaca ainda que o seu cliente foi acusado de mando do crime, mas diz que não havia provas.

Em relação à música, pondera que houve preconceito, assinalando que a letra não trata de ameaças, mas da realidade vivida pela comunidade. “Fala do conflito vivido entre os bairros. Não há provas de que os julgados fizeram o funk e nenhum dos citados na música morreu. E a música também não fala da morte da vítima”, aponta Neto.

Informa ainda que todos os réus, assim como a vítima, eram do bairro Adalberto Simão Nader. “E o conflito era com o bairro Bela Vista”, acrescenta, lembrando ainda que Wanderson e a vítima eram amigos próximos.