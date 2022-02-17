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Drogas

Suspeito de ser um dos líderes do tráfico em Cariacica é preso em Guarapari

Suspeito foi preso em 2016 e estava solto desde janeiro deste ano, por decisão da Justiça

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2022 às 10:07
Está preso um homem de 30 anos apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Cariacica. Ele é condenado por tráfico e roubo, e responde a um processo por homicídio. Estava solto desde janeiro de 2022, e foi encontrado nesta quarta-feira (16), em Guarapari, com drogas e arma.
Com o suspeito foram encontradas grandes quantidades de buchas de maconha, arma e dinheiro.
Com o suspeito foram encontradas grandes quantidades de buchas de maconha, arma e dinheiro. Crédito: Divulgação/PCES
A operação de captura do suspeito começou quando a polícia recebeu informações de que um homem armado estava no terceiro andar de uma casa, que fica no bairro Portal Club, em Guarapari. O suspeito, assim que percebeu a chegada da polícia, tentou fugir pulando do terceiro andar da casa e caiu em um telhado vizinho. Nesse momento, largou uma mochila com drogas e dinheiro.
Ele estava armado, e de acordo com o delegado da 5ª Delegacia Regional de Guarapari, Guilherme Eugênio, foi necessário muita negociação para que o homem largasse a arma. Apesar da resistência, o suspeito não ameaçou os policiais. Ao todo, foi encontrada com o homem grande quantidade de buchas de maconha, frascos de loló, mais de R$ 1,7 mil e balanças de precisão. A arma que estava com ele está regularizada, o que gera suspeita de ser roubada, de acordo com o delegado.
Os policiais também se depararam com centenas de latas de cerveja, energético e whisky na residência onde o suspeito estava antes de tentar fugir.
O delegado conta que o suspeito era desconhecido para a polícia do município, mas depois de fazer pesquisas descobriu que o homem havia sido preso, e era considerado como um dos chefões do tráfico em Cariacica. Foi constatado que o preso recebia diversas visitas de advogados, o que deu mais indícios sobre a importância do suspeito no mundo do crime no Espírito Santo.
De acordo com a Secretaria de Justiça do ES (Sejus), ele foi preso em janeiro de 2016 estava solto desde janeiro de 2022, por decisão judicial. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari nesta quarta-feira (16).
Com informações de João Brito, do G1 ES e Naiara Arpini, da TV Gazeta.

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