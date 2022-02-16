Novo Horizonte

Jovem é preso com drogas na Serra e tenta subornar agentes para ser solto

Homem propôs contar aos agentes onde encontrar mais droga e, em troca, ser liberado. Guardas fingiram aceitar a oferta, foram até o local, apreenderam mais drogas e levaram o jovem para a delegacia

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 09:54

Redação de A Gazeta

Um jovem de 18 anos foi preso com drogas, nesta terça-feira (15), no bairro Novo Horizonte, na Serra, na Grande Vitória. Ele ainda tentou subornar os agentes da Guarda Municipal para ser solto, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta
Guarda Municipal da Serra apreendeu mais de 400 buchas de maconha e 370 pinos de cocaína. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O homem estava em um carro de aplicativo no momento da abordagem. Os agentes da Guarda contaram que o comportamento dele dentro do veículo chamou a atenção. "Achei estranha a atitude do passageiro, tendo em vista que, quando nós passamos, ele estava olhando para a nossa direção e, quando ele observou a viatura, ele virou a cara e abaixou o rosto. Decidimos fazer a abordagem", relatou o agente Jota dos Santos.
Chystian Souza Cardoso, de 18 anos, confessou que estava levando a droga encontrada com ele de Vitória para ser vendida em bairros da Serra. O rapaz também disse que o motorista de aplicativo não sabia do crime.
Segundo a Guarda, durante a abordagem, o homem tentou subornar os agentes. Ele teria proposto contar aos agentes onde encontrar mais drogas, que ele guardava em casa, caso fosse liberado. Os agentes fingiram que aceitaram o acordo para obter a informação, mas não soltaram o preso. 
"Ele tentou ludibriar a guarnição oferecendo um tipo de acordo. Eu perguntei a ele que acordo seria esse e ele nos ofereceu mais entorpecentes em troca da sua soltura", afirmou o agente Jota.
Os agentes foram até a casa dele, no bairro Jucutuquara, em Vitória, e encontraram mais droga. No total, a Guarda apreendeu mais de 400 buchas de maconha e 370 pinos de cocaína. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra. 
"Ele tentou se desvencilhar quando soube que seria detido, acredito que por desespero. Tenho certeza que, dá próxima vez que isso acontecer, ele jamais vai pensar em fazer negociação. Acredito eu que nenhuma força de segurança aceita isso", falou o agente Jota.
O preso já tinha outras passagens criminais por tráfico de drogas. O motorista de aplicativo foi liberado pela Guarda Municipal porque, segundo os agentes, não tinha participação no crime.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

