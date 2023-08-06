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Balneário Carapebus

Homem é baleado e morre dentro de igreja durante culto na Serra

Moradores da comunidade relataram que o caso aconteceu quando a vítima voltava da praia, após discutir com uma pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2023 às 13:44

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 13:44

Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi baleado em Balneário Carapebus, na Serra, na tarde de sábado (5), e morreu dentro de uma igreja enquanto acontecia um culto. Moradores da comunidade relataram que o caso aconteceu quando a vítima voltava da praia, após discutir com uma pessoa.
Populares relataram à TV Gazeta que o homem foi morar na comunidade há seis meses. Após ser baleado, ele entrou na igreja ferido, deixando todas as pessoas que estavam no local assustadas.
"Chegaram para mim, me pedindo socorro, porque o rapaz apareceu correndo e caiu dentro da igreja. Fui lá tirar as crianças, pedir os adultos também para sair, para evitar tiroteios lá dentro. Pedi o pessoal para acalmar até a polícia chegar e fechamos as portas. Desespero, todo mundo entrando em desespero", relatou um morador do bairro que pediu para não ser identificado.
Um vizinho detalhou que, após a briga na praia, a vítima foi alvo de disparos de metralhadora. "Ele pulou o muro no meu quintal, tinha uns cacos de vidro, falei para ele tomar cuidado para não furar o pé. Nisso, veio um de metralhadora atirando, aí ele pulou o muro de volta para rua e foi pedir socorro na igreja", contou. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirmou a corporação. 

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