Rápida frente fria muda tempo e diminui temperaturas no ES

Os dias de sol e temperaturas na casa dos 30ºC dos últimos dias devem dar espaço a um tempo nublado e com clima ameno nos próximos dias no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, essa mudança ocorre devido a uma rápida frente fria que vai passar pelo Estado.
A Climatempo destaca que essa frente fria atua na costa da Região Sudeste do país, mas não dura muito e vai se concentrar nas localidades costeiras. A previsão é de chuva fraca e céu mais nublado entre quarta-feira (9) e quinta-feira (10) no território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura nesses dois dias não deve passar de 26ºC na Grande Vitória e nenhuma localidade do Estado terá máximas na casa dos 30ºC.
Para os capixabas que já estão se preparando para o próximo fim de semana, a Climatempo informa que a frente fria deve ir embora do Estado antes e, a partir de sexta-feira (11), não há mais expectativa de chuva.