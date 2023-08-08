Rápida frente fria muda tempo e diminui temperaturas no ES

A Climatempo destaca que essa frente fria atua na costa da Região Sudeste do país, mas não dura muito e vai se concentrar nas localidades costeiras. A previsão é de chuva fraca e céu mais nublado entre quarta-feira (9) e quinta-feira (10) no território capixaba.

Para os capixabas que já estão se preparando para o próximo fim de semana, a Climatempo informa que a frente fria deve ir embora do Estado antes e, a partir de sexta-feira (11), não há mais expectativa de chuva.