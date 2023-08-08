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Previsão

Rápida frente fria muda tempo e diminui temperaturas no ES

Segundo a Climatempo, essa mudança ocorre devido a uma rápida frente fria que atua na região costeira do Sudeste do Brasil
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 ago 2023 às 08:22

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 08:22

Templo nublado
Templo nublado e chuvoso visto do Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Os dias de sol e temperaturas na casa dos 30ºC dos últimos dias devem dar espaço a um tempo nublado e com clima ameno nos próximos dias no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, essa mudança ocorre devido a uma rápida frente fria que vai passar pelo Estado.
A Climatempo destaca que essa frente fria atua na costa da Região Sudeste do país, mas não dura muito e vai se concentrar nas localidades costeiras. A previsão é de chuva fraca e céu mais nublado entre quarta-feira (9) e quinta-feira (10) no território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura nesses dois dias não deve passar de 26ºC na Grande Vitória e nenhuma localidade do Estado terá máximas na casa dos 30ºC.
Para os capixabas que já estão se preparando para o próximo fim de semana, a Climatempo informa que a frente fria deve ir embora do Estado antes e, a partir de sexta-feira (11), não há mais expectativa de chuva. 

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