Marido é preso por agressão e violência psicológica contra mulher em Viana

Marido é preso após agredir e estuprar esposa em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 45 anos foi preso após agredir a esposa na noite desta segunda-feira (7), no bairro Morada da Vila Bethânia, em Viana . Segundo a Polícia Militar , a mãe da vítima teria acionado a PM afirmando que sua filha estava sendo atacada verbalmente e fisicamente por Evandro Domingos.

Aos militares, a vítima, de 27 anos, contou que Evandro a agrediu com socos na perna direita e apertou o seu pescoço, na tentativa de enforcá-la. O homem ainda teria afirmado que iria deixar a mulher em 'pedaços', conforme relato da mulher aos policiais, segundo boletim de ocorrência registrado pela PM.

A mulher ainda disse aos policiais que o marido realizava ameaças constantemente com um facão, que foi apreendido, e uma arma de fogo, que não foi encontrada. Ainda de acordo com boletim de ocorrência, a vítima contou que sofre com as agressões verbais do esposo há anos e que, há pouco mais de um ano, teria começado a ser agredida fisicamente também.

Segundo a vítima, frequentemente o suspeito a obrigava a manter relações sexuais de forma forçada. Aos militares, a mulher contou que temia muito por sua vida e pela de sua filha de três anos.

Após os relatos, os militares entraram na residência do casal, onde foram recebidos pelo homem exaltado e ameaçando ligar para políticos e coronéis que iriam prejudicar os policiais. Com o ocorrido, o suspeito recebeu voz e foi colocado no compartimento de segurança da viatura para resguardar a integridade física dos envolvidos.

Durante uma varredura pela residência, foi encontrado, pela Polícia Militar, uma arma de fogo de brinquedo e uma lâmpada com uma câmera de vigilância dentro, onde as imagens eram armazenadas no celular do suspeito. Os objetos, com o celular do homem, foram apreendidos para serem analisados. Ainda na casa do casal, os policiais teriam encontrado algumas sirenes, que aparentam serem de viaturas policiais.

Enquanto estavam a caminho da à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), o suspeito teria continuado a afirmar que conhecia diversas autoridades que agiriam ao seu favor e que iria prejudicar os policiais.