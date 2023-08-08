Marido é preso por agressão e violência psicológica contra mulher em Viana

Um homem de 45 anos foi preso após agredir a esposa na noite desta segunda-feira (7), no bairro Morada da Vila Bethânia, em Viana. Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima teria acionado a PM afirmando que sua filha estava sendo atacada verbalmente e fisicamente por Evandro Domingos.
Aos militares, a vítima, de 27 anos, contou que Evandro a agrediu com socos na perna direita e apertou o seu pescoço, na tentativa de enforcá-la. O homem ainda teria afirmado que iria deixar a mulher em 'pedaços', conforme relato da mulher aos policiais, segundo boletim de ocorrência registrado pela PM.
A mulher ainda disse aos policiais que o marido realizava ameaças constantemente com um facão, que foi apreendido, e uma arma de fogo, que não foi encontrada. Ainda de acordo com boletim de ocorrência, a vítima contou que sofre com as agressões verbais do esposo há anos e que, há pouco mais de um ano, teria começado a ser agredida fisicamente também.
Segundo a vítima, frequentemente o suspeito a obrigava a manter relações sexuais de forma forçada. Aos militares, a mulher contou que temia muito por sua vida e pela de sua filha de três anos.
Após os relatos, os militares entraram na residência do casal, onde foram recebidos pelo homem exaltado e ameaçando ligar para políticos e coronéis que iriam prejudicar os policiais. Com o ocorrido, o suspeito recebeu voz e foi colocado no compartimento de segurança da viatura para resguardar a integridade física dos envolvidos.
Durante uma varredura pela residência, foi encontrado, pela Polícia Militar, uma arma de fogo de brinquedo e uma lâmpada com uma câmera de vigilância dentro, onde as imagens eram armazenadas no celular do suspeito. Os objetos, com o celular do homem, foram apreendidos para serem analisados. Ainda na casa do casal, os policiais teriam encontrado algumas sirenes, que aparentam serem de viaturas policiais.
Enquanto estavam a caminho da à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), o suspeito teria continuado a afirmar que conhecia diversas autoridades que agiriam ao seu favor e que iria prejudicar os policiais.
A Polícia Civil informou, por nota, que Evandro foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes por ameaça, violência psicológica, ambos na forma da Lei Maria da Penha e, por resistência à ação policial. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).