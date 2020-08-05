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Droga estava escondida

PRF apreende 60 quilos de maconha em carroceria de caminhonete em Ibatiba

Dezenas de tabletes da droga estavam escondidos nos forros laterais do veículo; o motorista, que foi preso, disse que pegou o carregamento em Minas e levaria para Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 19:43

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 19:43

. A droga estava escondida no forro da carroceria da Fiat Strada
. A droga estava escondida no forro da carroceria da Fiat Strada Crédito: Divulgação/ PRF
Uma caminhonete foi apreendida, na tarde desta quarta-feira (05), por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, recheada de maconha. 60,3 quilos da droga estavam escondidos no forro da carroceria da Fiat Strada. Um homem, de 25 anos, que dirigia o veículo foi preso.
A abordagem policial aconteceu por volta das 16h, no km 160 da BR 262, na frente da Unidade Operacional da PRF em Ibatiba. Segundo a polícia, o motorista, ao notar a presença dos agentes, demonstrou grande nervosismo.
Os policiais realizaram a fiscalização e revistaram o veículo. Foram encontrados escondidos nos forros laterais da carroceria, atrás banco do passageiro e nos forros laterais internos diversos tabletes de maconha embalados em fitas plásticas.
Questionado, o motorista do veículo informou que vinha de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e que entregaria a droga em Guarapari

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