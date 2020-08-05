PRF apreende 60 quilos de maconha em carroceria de caminhonete em Ibatiba

Uma caminhonete foi apreendida, na tarde desta quarta-feira (05), por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, recheada de maconha. 60,3 quilos da droga estavam escondidos no forro da carroceria da Fiat Strada. Um homem, de 25 anos, que dirigia o veículo foi preso.
A abordagem policial aconteceu por volta das 16h, no km 160 da BR 262, na frente da Unidade Operacional da PRF em Ibatiba. Segundo a polícia, o motorista, ao notar a presença dos agentes, demonstrou grande nervosismo.
Os policiais realizaram a fiscalização e revistaram o veículo. Foram encontrados escondidos nos forros laterais da carroceria, atrás banco do passageiro e nos forros laterais internos diversos tabletes de maconha embalados em fitas plásticas.
Questionado, o motorista do veículo informou que vinha de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e que entregaria a droga em Guarapari.