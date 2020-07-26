PRF apreende 21,5 kg de maconha em carro de motorista de aplicativo na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã de hoje (26), no km 337 da BR 101, em Guarapari, 21,5 quilos de maconha. O condutor do veículo onde a droga foi encontrada disse aos policiais que era motorista de aplicativo. Já o passageiro afirmou ter adquirido droga pelo valor de R$ 3.000,00, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). (Veja o vídeo da abordagem no final da matéria)
De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização no km 337 da BR 101, quando abordaram o veículo Nissan Versa com dois ocupantes. Ao procederem a vistoria no veículo, localizaram no banco traseiro, acondicionados em sacos plásticos, 22 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 21,5 quilos.
Os envolvidos, o veículo e o entorpecente, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Guarapari.