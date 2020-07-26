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PRF apreende 21,5 kg de maconha em carro de motorista de aplicativo na BR 101

A droga estava acondicionada no banco traseiro de um veículo Nissan Versa e teria sido comprada no Rio de Janeiro. Veja o vídeo da abordagem

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 15:41
PRF apreende 21,5 KG de maconha na BR 101 em Guarapari. A droga estava acondicionada no interior de um veículo Nissan Versa
PRF apreende 21,5 KG de maconha na BR 101 em Guarapari Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã de hoje (26), no km 337 da BR 101, em Guarapari, 21,5 quilos de maconha. O condutor do veículo onde a droga foi encontrada disse aos policiais que era motorista de aplicativo. Já o passageiro afirmou ter adquirido droga pelo valor de R$ 3.000,00, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). (Veja o vídeo da abordagem no final da matéria)
De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização no km 337 da BR 101, quando abordaram o veículo Nissan Versa com dois ocupantes. Ao procederem a vistoria no veículo, localizaram no banco traseiro, acondicionados em sacos plásticos, 22 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 21,5 quilos.
Os envolvidos, o veículo e o entorpecente, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Guarapari.

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