Prefeitura e polícia investigam morte de criança atendida em UPA de Aracruz

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:17
Uma criança de dois anos morreu após atendimentos realizados na UPA 24h no bairro Vila Rica em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, e a família aponta para uma possível negligência. Nas redes sociais, os pais afirmam que o Thomas Oliveira Beling esteve duas vezes na unidade antes de ir a óbito e que, ao retornarem pela terceira vez, houve demora na triagem, ausência de oxigênio no setor e falta de procedimentos básicos de reanimação, mesmo após alerta de que a criança não respirava. O menino chegou a ser transferido para o Hospital São Camilo, mas teve o óbito constatado no local.
A família registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela DHPP de Aracruz e tramita sob sigilo.
Em nota, a Prefeitura de Aracruz lamentou a morte da criança, afirmou que abriu investigação administrativa e aguarda o laudo da autópsia para definição da causa do óbito (leia abaixo o posicionamento completo).
Nota da Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifesta profundo pesar pelo falecimento da criança de dois anos e se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor. Desde que tomou conhecimento do ocorrido, a Secretaria Municipal de Saúde adotou, de forma imediata e responsável, todas as providências necessárias para a apuração dos fatos.
Estão em andamento procedimentos internos de investigação, incluindo a instauração de Processo Administrativo e Disciplinar, com o objetivo de apurar, de maneira técnica, imparcial e rigorosa, eventuais responsabilidades. A Secretaria Municipal de Saúde informa que aguarda o resultado conclusivo da autópsia, que será determinante para a definição da causa do óbito.
Somente após a finalização dessa análise técnica será possível avaliar, com responsabilidade, transparência e respaldo legal, os encaminhamentos cabíveis.
A Prefeitura de Aracruz reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa de qualquer ocorrência envolvendo a rede pública de saúde, assegurando que todas as medidas necessárias serão adotadas com base em critérios técnicos, éticos e legais, tratando o caso com a devida responsabilidade e transparência.
Também por nota, o Hospital São Camilo, para onde Thomas chegou a ser levado, também se posicionou e deu explicações sobre o caso.
Nota do Hospital São Camilo
O Hospital São Camilo informa que a criança Thomas O. B. deu entrada na instituição na última segunda-feira (19), oriunda do Pronto Atendimento Vila Rica, em Aracruz, por meio de ambulância, sendo encaminhada diretamente à sala de Emergência. N
