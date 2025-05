Violência

Porteira é agredida e perde dente após reagir a assalto em Cariacica

Vítima, uma porteira de 44 anos, estava em um ponto de ônibus quando foi abordada por criminosos. Outras pessoas também foram assaltadas, mas ninguém foi preso

O assalto aconteceu no bairro Vila Graúna. A vítima, que estava com outras quatro pessoas no ponto, chegou a tentar correr dos criminosos . Ela relembra o caso. "[Ele] puxou minha bolsa. Eu puxava pra lá ele puxava pra cá, aí ele me deu a coronhada. Na hora, eu vi que saiu muito sangue, aí eu soltei a mochila. Ele foi embora levando os pertences, celular, cartão de crédito. Levou tudo. Só fiquei com o cartão de passagem na mão porque eu tinha tirado pra entrar no ônibus">