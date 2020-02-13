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Quatro anos depois

Policial flagrado batendo em mulher em rua da Serra é expulso da PM

A Polícia Militar confirmou a exclusão do PM nesta quarta-feira (12) e afirmou que outro policial foi advertido por presenciar a agressão e não levar o fato ao conhecimento dos superiores

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 08:14
Policial flagrado batendo em mulher em rua da Serra é expulso da PM Crédito: Reprodução
Quatro anos após um policial militar ser flagrado batendo em uma mulher no meio da rua, em Feu Rosa, na Serra, em  janeiro de 2016, o PM foi expulso da corporação. A Polícia Militar confirmou a exclusão nesta quarta-feira (12) e afirmou que outro policial foi advertido por presenciar a agressão e não levar o fato ao conhecimento dos superiores. Veja o vídeo abaixo.
O vídeo flagra o momento em que o policial militar agrediu uma mulher que se recusou a obedecê-lo, no dia 1 de janeiro de 2016. Nas imagens é possível ver o militar usando algo semelhante à capa de um facão para bater nas pernas da mulher. Em seguida, ele entrega o objeto ao colega de farda e dá um forte tapa no rosto da vítima. 
"A Polícia Militar confirma a exclusão do militar dos quadros da Corporação após responder a um Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário, cabendo recurso administrativo ao Comando Geral da instituição. O outro policial envolvido na ocorrência foi advertido com quatro dias de detenção por não levar o fato ao conhecimento de seus superiores hierárquicos."
Polícia Militar - Nota à imprensa, na íntegra

ENTENDA O CASO

Segundo testemunhas, a confusão começou quando a mulher foi cobrar uma dívida e o devedor acionou a polícia. No momento da agressão, o PM estava acompanhado de um colega. As imagens, registradas por outro policial, que mora próximo ao local da agressão, mostram que a mulher se recusa a obedecer o PM e até grita com ele.
O policial, então, pega algo semelhante a uma capa de um facão e bate nas pernas da mulher. Em seguida, ele entrega o objeto a um colega e dá um forte tapa no rosto dela.
Várias pessoas da rua viram a discussão. "Naquela hora, estava tendo uma discussão, porque ela foi cobrar uma dívida e a pessoa chamou a polícia, que pediu para a mulher se retirar do local. Ela falou que não ia se retirar enquanto não resolvesse aquilo, porque era do direito ela. Então, ele virou e começou a bater na mulher", relatou uma testemunha, na época. 
Na ocasião, um morador que preferiu não se identificar, disse que o policial era conhecido no bairro por agredir e ameaçar moradores. "Vários amigos meus já tiveram problema com ele na rua. Outras pessoas também comentam o que ele faz, como bater em mulher grávida. Ele já me encostou na parede, jogou água na minha cara e me agrediu".

AMEAÇAS

Após compartilhar o vídeo da agressão em uma rede social, um homem recebeu uma ameaça por telefone. "Recebi uma ameaça para que retirasse o vídeo do Facebook, porque, senão, ia ter problema para mim", disse.

CORREGEDORIA

Três dias após a agressão ser gravada, a Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a postura do policial. Mesmo sem uma denúncia formal, ele e um outro PM, que também aparece nas imagens, foram identificados e intimados a prestar depoimento sobre o ocorrido. 
Independente de qualquer explicação que o PM possa dar sobre esse tipo de ocorrência, o comando da Polícia Militar reprova esse tipo de atitude. O uso da força só é justificado para repelir, conter uma agressão física contra o policial, o que não aconteceu naquele caso, disse o coronel Ilton Borges, corregedor da PM na época dos fatos.

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