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Bahia

Policial agride jovem: 'você é ladrão, olha essa desgraça de cabelo'

A ação, gravada por moradores e divulgada em redes sociais na internet, mostra o policial dando com socos e chutes em um jovem que estava encostado em um muro, sendo revistado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 21:08
Policial agride jovem na periferia de Salvador (BA) Crédito: Reprodução
Um policial militar agrediu um jovem em uma abordagem no bairro de Fazenda Coutos, periferia de Salvador.
 A ação, gravada por moradores e divulgada em redes sociais na internet, mostra o policial dando com socos e chutes em um jovem que estava encostado em um muro, sendo revistado.
Durante a revista, o policial arranca o boné do jovem e questiona sobre o seu cabelo, com penteado black power e descolorido nas pontas.
 "Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui... essa desgraça aqui", diz o PM.

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Em seguida, o policial dá três muros no rosto do jovem, um chute em suas costas e questiona: "Você é o quê? Você é trabalhador é, veado?".
Após as agressões, o policial deixa o local caminhando. Não há informações sobre o dia exato em que a ação aconteceu.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que vídeo será encaminhado para a Corregedoria Geral da PM para que seja analisado.
"A PM não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo conduta violenta. Os fatos serão apurados", informou.
Policial agride jovem na periferia de Salvador (BA) Reprodução Policial agride jovem na periferia de Salvador (BA)

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