Policial agride jovem: 'você é ladrão, olha essa desgraça de cabelo'

Policial agride jovem na periferia de Salvador (BA) Crédito: Reprodução

Um policial militar agrediu um jovem em uma abordagem no bairro de Fazenda Coutos, periferia de Salvador.

A ação, gravada por moradores e divulgada em redes sociais na internet, mostra o policial dando com socos e chutes em um jovem que estava encostado em um muro, sendo revistado.

Durante a revista, o policial arranca o boné do jovem e questiona sobre o seu cabelo, com penteado black power e descolorido nas pontas.

"Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui... essa desgraça aqui", diz o PM.

Em seguida, o policial dá três muros no rosto do jovem, um chute em suas costas e questiona: "Você é o quê? Você é trabalhador é, veado?".

Após as agressões, o policial deixa o local caminhando. Não há informações sobre o dia exato em que a ação aconteceu.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que vídeo será encaminhado para a Corregedoria Geral da PM para que seja analisado.

"A PM não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo conduta violenta. Os fatos serão apurados", informou.