Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Líder indígena vai à Justiça contra Bolsonaro por racismo
Após declaração

Líder indígena vai à Justiça contra Bolsonaro por racismo

Sônia Guajarara, da Apib, reagiu contra fala em que o presidente diz que índio está se tornando 'ser humano'

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 10:52
O presidente defendeu que as comunidades indígenas se integrem ao restante da sociedade Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
A Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) vai entrar na Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro por crime de racismo. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (23) pela líder indígena Sônia Guajajara, coordenadora executiva da organização. 
"Nós, povos indígenas originários desta terra, exigimos respeito. Bolsonaro mais uma vez rasga a Constituição ao negar nossa existência enquanto seres humanos", disse Sônia. "É preciso dar um basta a esse perverso",  completou. 
Em vídeo divulgado na quinta, o presidente defendeu que as comunidades indígenas se integrem ao restante da sociedade e avaliou que, cada vez mais, o índio está "evoluindo" e se tornando um "ser humano igual a nós".

Veja Também

'Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós', diz Bolsonaro

No vídeo, ele destacou que o Conselho da Amazônia, estrutura criada no inicio da semana e que será comandada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, será responsável pela coordenação das atividades de proteção da floresta e também pela defesa das reservas indígenas. 
Sônia Guajajara foi uma das lideranças indígenas reunidas pelo cacique Raoni na semana passada em encontro no Mato Grosso que condenou as políticas de governo de Bolsonaro para os indígenas e rechaçou projeto de lei que permite mineração em terras protegidas.
Durante cinco dias, 600 indígenas de 45 etnias defenderam a união do movimento indígena contra  o governo. 

Veja Também

Leonardo DiCaprio critica garimpo em terras indígenas na Amazônia

Bolsonaro diz que projeto para explorar terras indígenas está pronto

A manifestação do presidente no vídeo provocou outras reações, como a do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ). Para ele, a fala do presidente é típica de um nazista.
O racismo de Bolsonaro foi criticado também pelo senador Fabiano Comparato (Rede-ES), que considerou o comentário inaceitável.
"Estimula a invasão de terras. O que mais falta ele falar ou fazer? Temos de rejeitar, veementemente, essas agressões", reagiu. O senador disse ainda que o presidente tem obrigação de oferecer a proteção do Estado aos indígenas. 

Veja Também

Bolsonaro diz que errou ao insistir em demarcação de terras indígenas

Bolsonaro diz que reservas indígenas buscam "inviabilizar" Brasil

Raoni diz que Bolsonaro não tem 'coração bom' e quer destruir indígenas

Para a deputada federal Erika Kokay (PT-DF), a visão que o presidente tem dos indígenas é colonialista e medieval. "Esse conceito atrasado é o que justifica o genocídio e o epistemicídio indígena", disse.
Outro parlamentar que reagiu foi Túlio Gadelha (PDT-PE). Para ele, racismo não é apenas crime e sim "o analfabetismo da alma".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados