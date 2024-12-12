Polícia retira 7 mil garrafas de azeite vendidos para bares e restaurantes no ES

Produto adulterado: marcas apreendidas no ES envazavam óleo composto e vendiam a bares e restaurantes como azeite Crédito: Mikaella Mozer

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apreendeu, nesta quinta-feira (12), 7 mil garrafas de azeite com suspeita de adulteração em duas distribuidoras de Vila Velha e Serra. Os estabelecimentos, que não tiveram o nome divulgado, comercializavam o produto para restaurantes e bares, que serviam ao consumidor final.

A ação, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), fez parte de uma operação integrada a nível nacional, que levou ainda à interdição de uma empresa suspeita de adulterar os produtos, em São Paulo

Conforme explicou o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani, a fábrica tinha autorização para produzir óleo misto, que é uma mistura de azeite de oliva com outros óleos, mas durante investigação do Mapa, foi identificado que nem mesmo havia azeite na composição.

“Identificamos que duas distribuidoras estavam revendendo no mercado do Espírito Santo uma nova marca de azeite (Mendozitos) do mesmo fabricante das outras marcas já retiradas (Don Alejandro e Serrano). Monitoramos (e descobrimos) que ela saia de São Paulo, de uma empresa que tinha autorização para produzir óleo misto.”

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O delegado explica que, quando os comércios devolviam as marcas já identificadas como adulteradas, a fábrica de São Paulo encaminhava para uma empresa fantasma – que, inclusive, pode ser do mesmo dono – trocava os rótulos, mudando o nome da marca, e colocava as garrafas em circulação novamente, sendo vendidas como se fossem azeite.

As distribuidoras, localizadas no bairro Rosário de Fátima, na Serra, e em Rio Marinho, em Vila Velha, não foram interditadas.