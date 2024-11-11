Polícia apreende 8 mil litros de azeite no ES que podem ser óleo misto

Quase 1.700 galões de azeite — equivalente a mais de oito mil litros — foram apreendidos na Grande Vitória durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) , do governo federal, na última quinta-feira (7). Amostras foram recolhidas para análise por suspeita de se tratar de óleo misto, uma vez que o fabricante não tinha autorização para comercializar o produto.

Durante a ação, foram apreendidos 1.692 galões de azeite, suspeitos de serem óleo misto em vez de azeite puro. A empresa responsável, localizada em São Paulo, não tem autorização para comercializar azeite. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani, a empresa já havia sido notificada em 2019 por vender azeite sem autorização.

Conforme o delegado, os proprietários já respondem criminalmente deste então. Agora, segundo o delegado, a empresa voltou ao mercado capixaba. Dessa vez, vendendo os produtos em garrafões de 5 litros, o que, segundo Eduardo Passamani, dificulta a fiscalização já que esses recipientes não ficam tão expostos quanto as garrafas menores.



"Eles vendem isso para bares, lanchonetes, restaurantes e hotéis. Esses estabelecimentos acabam abastecendo aqueles vidrinhos que ficam em cima da mesa. Quando você vai ali almoçar, achando que está consumindo azeito, o consumidor acaba consumindo o óleo misto", explicou Passamani.

Desde o início do ano, a Decon já apreendeu produtos suspeitos em mais de 800 estabelecimentos, em Vila Velha, Viana e Serra. As investigações apontam que o produto era distribuído para diversos estabelecimentos comerciais que, na maioria das vezes, não sabiam da fraude.

Segundo ele, é realizado um monitoramento constante da qualidade do azeite no Espírito Santo pela Polícia Civil em parceria com o Ministério da Agricultura e foi assim que a possível fraude foi detectada. O delegado orienta que os consumidores entrem no site do Ministério da Agricultura para verificar se a marca do produto que pretende comprar tem autorização para venda de azeite.

Além da marca apreendida na quinta (7), outras marcas também já tiveram produtos retirados do mercado capixaba este ano. Em outubro, além de azeite, até sabão em pó foi apreendido em outra ação da polícia . No dia 3 de outubro, 428 garrafas de três marcas de azeite que eram vendidas em supermercados de Cariacica e Vila Velha foram apreendidas. No dia 21 do mesmo mês, foram 355 garrafas de azeite de duas marcas diferentes que eram vendidas em supermercados da Grande Vitória, segundo a Polícia Civil.