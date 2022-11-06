Saiba como identificar qual azeite é de qualidade ou adulterado

Associado a vários benefícios à saúde, o azeite é muito procurado por quem busca um estilo de vida mais saudável. Contudo, a dificuldade de notar uma fraude faz do produto um alvo constante de falsificadores.
O modus operandi dos golpistas é simples: misturar outro óleo ou uma variedade mais barata com um azeite mais caro. Assim, a margem de lucro fica maior.
Diretamente, isso não representa risco. Mas vale ressaltar que o azeite é um alimento muito procurado pelos benefícios à saúde. Em um produto adulterado, esses benefícios são perdidos.
No vídeo, mostramos dicas para identificar um produto adulterado e o que fazer caso tenha sido vítima de uma fraude.
A organização Proteste testa os azeites de oliva desde 2002, escolhendo as marcas com maior representatividade no mercado. O site da organização tem uma página onde as marcas de azeite testadas são organizadas por qualidade.
É possível ver quais marcas são classificadas como “não compre”. A plataforma informa também se, nos testes, foi detectada a adição de outros óleos vegetais. Vale consultar antes de fazer as compras.