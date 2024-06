Juntos em carro

Polícia recaptura dois fugitivos de penitenciárias da Grande Vitória

Um deles escapou do Complexo de Xuri, em Vila Velha, no mês de abril, junto com outros dez detentos; seis foram recapturados. O outro se evadiu da Penitenciária Semiaberta de Cariacica no mês de janeiro

Polícia recaptura dois fugitivos de penitenciárias da Grande Vitória. (Divulgação/Polícia Penal)

A Polícia Penal recapturou, na tarde desta quinta-feira (06), dois fugitivos de penitenciárias da Grande Vitória, em Viana. Claudiomar Ferreira dos Santos estava foragido da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 desde abril, enquanto Leomir Furtado da Silva se evadiu da Penitenciária Semiaberta de Cariacica, desde o mês de janeiro.

Conforme explicou o diretor de Operações da Polícia Penal, Weleson Vieira de Souza, eles estavam em um veículo com uma terceira pessoa, sem passagens, na BR 101, na altura do bairro Jucu, quando foram abordados pela PRF.

O alvo da prisão, no momento, era Claudiomar, que era monitorado pelo serviço de Inteligência da Secretaria Justiça (Sejus)/Polícia Penal, que articulou, em conjunto com demais agências de segurança, uma operação que culminou na prisão do fugitivo do sistema prisional.

“Ele é de Vila Betânia, e a prisão dele é extremamente importante até para manter os índices de homicídio controlados no município. É perigoso, não é uma pessoa que pode ficar solta”, disse Souza.

Ele foi o sexto, dos onze detentos fugitivos da PEVV3 em 02 de abril, a ser recapturado.

L.A.O.A. – Recapturado em 02/04/2024

P.V.C.C. – recapturado em 02/04/2024

Y.S.S. – recapturado em 02/04/2024

V.L.A. – recapturado em 04/04/2024

E.S.S. - recapturado em 04/04/2024

Cinco continuam foragidos. Ainda de acordo com o diretor de Operações da Polícia Penal, Claudiomar, vulgo Kid, é um preso faccionado, ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), e a presença de Leomir no mesmo veículo será investigada.

“O Leomir é primo de um preso perigoso que temos no Máxima 2, ele é do bairro Universal, em Viana. Os dois estavam juntos e estamos até apurando, porque a informação é que são de facções rivais”, detalhou.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica.

