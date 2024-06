Motorista de app é sequestrado no ES e fica mais de 24h em porta-malas

Vítima teve todos os pertences roubados e ficou sob poder dos bandidos sem comer ou beber nada; no fim, foi abandonada na Rodovia do Contorno, nesta quinta-feira (6)

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com a esposa da vítima. Ela contou que o marido trabalha como motorista de aplicativo há dois anos, mas tinha parado há dois meses justamente por medo de assaltos. Ele ficou trabalhando com entregas mas, após ficar internado, resolveu voltar com as corridas.