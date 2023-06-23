Polícia prende 4 e mira grupos de WhatsApp que avisam sobre operações no ES

Uso da tecnologia está na mira da polícia e já rendeu prisões no ES Crédito: Reprodução/ Banco de Imagens

A polícia do Espírito Santo tem utilizado cada vez mais a tecnologia como aliada para ajudar em investigações. Até grupos de mensagens criados por criminosos ou moradores que avisam sobre movimentações policiais, e que atrapalham ações de combates a crimes, estão sendo analisados. Em Colatina , no Noroeste do estado, por exemplo, pelo menos quatro pessoas foram presas.

A internet faz parte do dia a dia de todo mundo e oferece muitas comodidades, principalmente quando se fala dos aplicativos de mensagens. É raro encontrar alguém apenas em um grupo. Mas nem todo mundo usa essa tecnologia de maneira correta e para o bem. Há quem use os aplicativos para cometer crimes.

"Às vezes, a gente monta um cerco tático em algum local, uma blitz para verificação de veículos, pessoas embriagadas e drogas. Mas em tempo real eles vão passando 'blitz aqui nesse local, na curva tal'. Ou acontece de a gente estar com operações de incursões em algum beco, em algum local, e tem alguém monitorando. Eles vão avisando uns aos outros para que frustre a nossa ação, o nosso elemento surpresa quando chegamos nos bairros", explicou capitão Balbino, da Polícia Militar.

Em algumas delas, a pessoa até indica por áudio os possíveis bairros para onde a polícia está indo, informando também até a quantidade de carros.

"Duas tática 'avuada' sentido IBC aí ó! Se pá vai pra segunda ponte ou vai para o IBC" (sic), diz uma das mensagens

O Serviço de Inteligência da Polícia teve acesos a algumas mensagens. E já investiga a ação dessas pessoas e dos grupos.

"Isso dificulta de muita forma. Se você pega principalmente o relevo de Colatina, aqui nós temos escadarias, becos e vielas que a nossa viatura não chega, e nós temos que desembarcar em certo local e ir até os locais onde estão tendo os confrontos ou mesmo o tráfico de drogas. E nesse lapso temporal em que ele avisam, os indivíduos conseguem entrar nas residências e até empreender fuga", contou o capitão.

Só em junho, o trabalho de investigação da polícia resultou em três apreensões de drogas e armas e quatro pessoas presas.

A policia garantiu que vai continuar com essa ações para combater esse tipo de crime no município.