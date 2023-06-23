Condenado por matar doméstica no Maranhão é preso escondido em Aracruz

Um homem de 38 anos, considerado foragido da Justiça do Maranhão, que estava escondido em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (21). Claudio Paulo Chaves foi condenado a mais de 16 anos de prisão por um homicídio qualificado que aconteceu em 2013.
De acordo com o delegado Ícaro Ruginski, titular da Delegacia e Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e responsável pelo caso, policiais do Maranhão informaram que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Ele foi localizado trabalhando como pedreiro em uma empresa, onde foi preso, sem oferecer resistência aos policiais.
“No início desta semana a equipe de investigação da Draco recebeu a informação de policiais do Estado do Maranhão acerca de um Mandado de Prisão expedido pela Justiça do município de Imperatriz, e que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Imediatamente, a equipe de investigações iniciou diligências, constatando que ele estaria morando em Aracruz”, explicou o titular da Draco, delegado Ícaro Ruginski.
O crime
Na época do crime, a imprensa maranhense noticiou que a vítima, a doméstica Maridalva Bento da Silva, de 35 anos, foi encontrada morta em um dos quartos da casa onde morava, com um travesseiro sobre parte da cabeça. A família apontou o homem preso em Aracruz como o principal suspeito. Segundo a imprensa local, o casal namorou por cerca de dois meses e morava junto havia uma semana.
“Ao realizar os procedimentos de praxe, verificamos que no início deste ano, o detido se envolveu em um novo episódio de violência doméstica, desta vez no município de Aracruz, entretanto, a vítima não quis representar em seu desfavor. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e a transferência para o Maranhão depende de decisão judicial”, explicou Ruginski.