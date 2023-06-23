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Trabalhando como pedreiro

Condenado por matar doméstica no Maranhão é preso escondido em Aracruz

Polícia Civil recebeu, nesta semana, denúncia de que o suspeito estaria no Espírito Santo e conseguiu prendê-lo na quarta-feira (21)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jun 2023 às 11:43

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 11:43

Suspeito preso estava trabalhando como pedreiro no ES
Suspeito preso estava trabalhando como pedreiro no ES Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 38 anos, considerado foragido da Justiça do Maranhão, que estava escondido em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (21). Claudio Paulo Chaves foi condenado a mais de 16 anos de prisão por um homicídio qualificado que aconteceu em 2013.
De acordo com o delegado Ícaro Ruginski, titular da Delegacia e Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e responsável pelo caso, policiais do Maranhão informaram que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Ele foi localizado trabalhando como pedreiro em uma empresa, onde foi preso, sem oferecer resistência aos policiais.
“No início desta semana a equipe de investigação da Draco recebeu a informação de policiais do Estado do Maranhão acerca de um Mandado de Prisão expedido pela Justiça do município de Imperatriz, e que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Imediatamente, a equipe de investigações iniciou diligências, constatando que ele estaria morando em Aracruz”, explicou o titular da Draco, delegado Ícaro Ruginski.

O crime

Na época do crime, a imprensa maranhense noticiou que a vítima, a doméstica Maridalva Bento da Silva, de 35 anos, foi encontrada morta em um dos quartos da casa onde morava, com um travesseiro sobre parte da cabeça. A família apontou o homem preso em Aracruz como o principal suspeito. Segundo a imprensa local, o casal namorou por cerca de dois meses e morava junto havia uma semana.
“Ao realizar os procedimentos de praxe, verificamos que no início deste ano, o detido se envolveu em um novo episódio de violência doméstica, desta vez no município de Aracruz, entretanto, a vítima não quis representar em seu desfavor. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e a transferência para o Maranhão depende de decisão judicial”, explicou Ruginski.

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