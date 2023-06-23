Condenado por matar doméstica no Maranhão é preso escondido em Aracruz

Suspeito preso estava trabalhando como pedreiro no ES Crédito: Divulgação/PCES

De acordo com o delegado Ícaro Ruginski, titular da Delegacia e Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e responsável pelo caso, policiais do Maranhão informaram que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Ele foi localizado trabalhando como pedreiro em uma empresa, onde foi preso, sem oferecer resistência aos policiais.

“No início desta semana a equipe de investigação da Draco recebeu a informação de policiais do Estado do Maranhão acerca de um Mandado de Prisão expedido pela Justiça do município de Imperatriz, e que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Imediatamente, a equipe de investigações iniciou diligências, constatando que ele estaria morando em Aracruz”, explicou o titular da Draco, delegado Ícaro Ruginski.

O crime

Na época do crime, a imprensa maranhense noticiou que a vítima, a doméstica Maridalva Bento da Silva, de 35 anos, foi encontrada morta em um dos quartos da casa onde morava, com um travesseiro sobre parte da cabeça. A família apontou o homem preso em Aracruz como o principal suspeito. Segundo a imprensa local, o casal namorou por cerca de dois meses e morava junto havia uma semana.