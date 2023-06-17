Jovem de 18 anos é assassinado a tiros no meio da rua em Aracruz

Um jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (16), na região de Barra do Riacho, município de Aracruz, região Norte do Estado. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e constatou o óbito da vítima. No local, a mãe do jovem contou que escutou tiros e saiu à procura do filho. Assim que ela chegou na rua onde o crime ocorreu, viu a namorada do rapaz indo na direção dele. A mulher encontrou o filho já morto.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação ainda destaca que a população pode contribuir para o trabalho da Polícia Civil de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.