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Litoral Norte do ES

Jovem de 18 anos é assassinado a tiros no meio da rua em Aracruz

No local, a mãe do rapaz contou que escutou tiros e saiu à procura do filho; ela e namorada do filho encontraram o jovem já morto
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

17 jun 2023 às 14:21

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 14:21

Um grupo de pessoas se aglomerou na rua onde o crime ocorreu, em Barra do Riacho, Aracruz
Um grupo de pessoas se aglomerou na rua onde o crime ocorreu, em Barra do Riacho, Aracruz Crédito: Reprodução/Leitor A Gazeta
Um jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (16), na região de Barra do Riacho, município de Aracruz, região Norte do Estado. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.
Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e constatou o óbito da vítima. No local, a mãe do jovem contou que escutou tiros e saiu à procura do filho. Assim que ela chegou na rua onde o crime ocorreu, viu a namorada do rapaz indo na direção dele. A mulher encontrou o filho já morto. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação ainda destaca que a população pode contribuir para o trabalho da Polícia Civil de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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