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Equipamento de R$ 1 milhão

Máquina e caminhão furtados de empresa da Serra são encontrados em Marataízes

Veículo foi levado na madrugada desta sexta-feira (16), do pátio de um supermercado em construção, em Jacaraípe; ninguém foi preso
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

16 jun 2023 às 19:13

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 19:13

Caminhão encontrado em Marataízes
Caminhão foi encontrado abandonado em Marataízes, com a placa clonada e com uma lona cobrindo a máquina. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Após ser roubada em uma empresa na Serra na madrugada desta sexta-feira (16), policiais militares encontraram a máquina de produzir telhas especiais, avaliada em cerca de R$ 1 milhão. O equipamento ainda estava na carroceria do caminhão, também furtado por criminosos. A polícia localizou o veículo nesta tarde, em uma estrada de chão, porém ninguém foi preso.
O veículo foi encontrado abandonado no bairro Esplanada, em Marataízes. Policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados pelo Comando Regional, com a informação de que um caminhão furtado durante a madrugada no município de Serra poderia estar na cidade, já com uma placa clonada. Após realizar buscas pela região, o veículo foi encontrado com a placa adulterada.
Ninguém foi preso até o momento. A PMES também informou que, segundo relato da vítima, os autores do furto estavam encapuzados, o que dificulta a localização. O caminhão foi encontrado por volta das 15h, com uma lona cobrindo o equipamento de preparar telhas.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).
Já que nenhum suspeito do crime foi detido até o momento, a corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Furto foi durante a madrugada

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o veículo e a máquina foram furtados por suspeitos, na obra de um supermercado em Jacaraípe, na Serra.
Segundo apuração da TV Gazeta, a máquina custa mais de R$ 1 milhão. A imagem mostra que duas pessoas abrem o portão para o caminhão sair. A suspeita é que o grupo tenha entrado pelos fundos, pulando o muro. O alarme, que deveria fazer barulho quando algum estranho passasse pelo local, só foi ativado na saída, quando o caminhão já estava saindo pela avenida.
O caminhão tinha um rastreador acoplado. Um sistema chegou a mostrar o local por onde eles passaram após o furto. Em determinado momento, no entanto, o grupo parou nas proximidades da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, e tirou o rastreador. Algumas peças ficaram pelo caminho.

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Máquina de mais de R$ 1 milhão é furtada em obra de supermercado na Serra

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