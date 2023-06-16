Máquina e caminhão furtados de empresa da Serra são encontrados em Marataízes

Caminhão foi encontrado abandonado em Marataízes, com a placa clonada e com uma lona cobrindo a máquina. Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Após ser roubada em uma empresa na Serra na madrugada desta sexta-feira (16) , policiais militares encontraram a máquina de produzir telhas especiais, avaliada em cerca de R$ 1 milhão. O equipamento ainda estava na carroceria do caminhão, também furtado por criminosos. A polícia localizou o veículo nesta tarde, em uma estrada de chão, porém ninguém foi preso.

O veículo foi encontrado abandonado no bairro Esplanada, em Marataízes . Policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados pelo Comando Regional, com a informação de que um caminhão furtado durante a madrugada no município de Serra poderia estar na cidade, já com uma placa clonada. Após realizar buscas pela região, o veículo foi encontrado com a placa adulterada.

Ninguém foi preso até o momento. A PMES também informou que, segundo relato da vítima, os autores do furto estavam encapuzados, o que dificulta a localização. O caminhão foi encontrado por volta das 15h, com uma lona cobrindo o equipamento de preparar telhas.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Já que nenhum suspeito do crime foi detido até o momento, a corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Furto foi durante a madrugada

Segundo apuração da TV Gazeta, a máquina custa mais de R$ 1 milhão. A imagem mostra que duas pessoas abrem o portão para o caminhão sair. A suspeita é que o grupo tenha entrado pelos fundos, pulando o muro. O alarme, que deveria fazer barulho quando algum estranho passasse pelo local, só foi ativado na saída, quando o caminhão já estava saindo pela avenida.