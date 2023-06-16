Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante a madrugada

Máquina de mais de R$ 1 milhão é furtada em obra de supermercado na Serra

Imagem mostra momento em que duas pessoas abrem o portão para o caminhão sair.; suspeita é que o grupo tenha entrado pelos fundos, pulando o muro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2023 às 13:19

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 13:19

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que uma máquina foi furtada por suspeitos na madrugada desta sexta-feira (16), na Serra. O equipamento, responsável por produzir telhas especiais, estava sendo utilizado na obra de um supermercado em Jacaraípe e foi levado com o caminhão. Segundo apuração da TV Gazeta, a máquina custa mais de R$ 1 milhão.
A imagem mostra que duas pessoas abrem o portão para o caminhão sair. A suspeita é que o grupo tenha entrada pelos fundos, pulando o muro. O alarme, que deveria fazer barulho quando algum estranho passasse pelo local, só foi ativado na saída, quando o caminhão já estava saindo pela avenida.
O engenheiro Guilherme Campo, responsável pela obra, não acreditou. "Falaram que entraram na obra e roubaram o caminhão. Fiquei pensando que não era possível, fiquei sem acreditar", afirmou.
O caminhão tinha um rastreador acoplado. Um sistema chegou a mostrar o local por onde eles passaram após o furto. Em determinado momento, no entanto, o grupo parou nas proximidades da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, e tirou o rastreador. Algumas peças ficaram pelo caminho.
Caminhão com máquina foi levado durante a madrugada na Serra
Local onde o caminhão parou antes de continuar a fuga na Serra Crédito: Montagem | Reprodução
O engenheiro pede ajuda para tentar recuperar o equipamento. "Quem localizar o caminhão, de cor verde, por favor ligue para a polícia. Estamos atrás do caminhão", disse.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar para saber sobre a investigação e se algum suspeito foi preso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Veja Também

Entregador fica gravemente ferido após ser agredido em assalto em Montanha

Policial civil é abordado, reage e mata assaltante em rua da Serra

Caminhão roubado em Cachoeiro de Itapemirim é recuperado em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados