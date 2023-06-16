Máquina de mais de R$ 1 milhão é furtada em obra de supermercado na Serra

TV Gazeta, a máquina custa mais de R$ 1 milhão. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que uma máquina foi furtada por suspeitos na madrugada desta sexta-feira (16), na Serra . O equipamento, responsável por produzir telhas especiais, estava sendo utilizado na obra de um supermercado em Jacaraípe e foi levado com o caminhão. Segundo apuração da, a máquina custa mais de R$ 1 milhão.

A imagem mostra que duas pessoas abrem o portão para o caminhão sair. A suspeita é que o grupo tenha entrada pelos fundos, pulando o muro. O alarme, que deveria fazer barulho quando algum estranho passasse pelo local, só foi ativado na saída, quando o caminhão já estava saindo pela avenida.

O engenheiro Guilherme Campo, responsável pela obra, não acreditou. "Falaram que entraram na obra e roubaram o caminhão. Fiquei pensando que não era possível, fiquei sem acreditar", afirmou.

O caminhão tinha um rastreador acoplado. Um sistema chegou a mostrar o local por onde eles passaram após o furto. Em determinado momento, no entanto, o grupo parou nas proximidades da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, e tirou o rastreador. Algumas peças ficaram pelo caminho.

Local onde o caminhão parou antes de continuar a fuga na Serra Crédito: Montagem | Reprodução

O engenheiro pede ajuda para tentar recuperar o equipamento. "Quem localizar o caminhão, de cor verde, por favor ligue para a polícia. Estamos atrás do caminhão", disse.