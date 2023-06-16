Policial civil é abordado, reage e mata assaltante em rua da Serra

Local onde policial civil foi abordado enquanto caminhava com a esposa na Serra Crédito: Pablo Campos

Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto e acabou matando o suspeito, um rapaz de 23 anos, na noite de quinta-feira (15), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o policial mora na região. Ele contou aos policiais militares, que atenderam a ocorrência, que andava na calçada da rua Belo Horizonte, junto com a esposa, quando o suspeito chegou de bicicleta com uma arma na mão e anunciou o assalto.

O policial reagiu e realizou dois disparos em direção ao jovem, que caiu no chão. Após o suspeito ter sido atingido, o agente percebeu que a arma na mão do rapaz era falsa.

O suspeito de tentar assaltar o policial foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.

A arma falsa foi levada pela Polícia Militar à Delegacia Regional da Serra. Após a ocorrência, o policial civil e a esposa foram à delegacia prestar depoimento.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente. O policial foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que o mesmo agiu em legítima defesa. O caso seguirá sob investigação.