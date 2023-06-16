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Jardim Limoeiro

Policial civil é abordado, reage e mata assaltante em rua da Serra

O policial civil caminhava com a esposa no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite de quinta-feira (15), quando um rapaz, de 23 anos, anunciou um assalto com uma arma na mão. O policial reagiu e atirou contra o suspeito, que morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2023 às 08:26

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 08:26

Policial civil reage e mata assaltante na Serra
Local onde policial civil foi abordado enquanto caminhava com a esposa na Serra Crédito: Pablo Campos
Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto e acabou matando o suspeito, um rapaz de 23 anos, na noite de quinta-feira (15), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o policial mora na região. Ele contou aos policiais militares, que atenderam a ocorrência, que andava na calçada da rua Belo Horizonte, junto com a esposa, quando o suspeito chegou de bicicleta com uma arma na mão e anunciou o assalto.
O policial reagiu e realizou dois disparos em direção ao jovem,  que caiu no chão. Após o suspeito ter sido atingido, o agente percebeu que a arma na mão do rapaz era falsa.
O suspeito de tentar assaltar o policial foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.
A arma falsa foi levada pela Polícia Militar à Delegacia Regional da Serra. Após a ocorrência, o policial civil e a esposa foram à delegacia prestar depoimento.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente. O policial foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que o mesmo agiu em legítima defesa. O caso seguirá sob investigação.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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