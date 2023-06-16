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Tentativa de latrocínio

Entregador fica gravemente ferido após ser agredido em assalto em Montanha

Criminosos levaram produtos que seriam entregues, além de dinheiro e roupas da vítima, que sofreu golpes com pedaço de madeira na cabeça
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 jun 2023 às 12:28

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 12:28

Pedaço de madeira utilizado no crime, em Montanha
Pedaço de madeira utilizado no crime, em Montanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um entregador ficou gravemente ferido após ser assaltado quando chegava em casa no bairro Decão, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15). Segundo informações da Polícia Militar, ele sofreu golpes com um taco de madeira na cabeça e em outras partes do corpo e foi socorrido para o hospital. A vítima teve produtos e R$ 200 roubados por dois criminosos. Os nomes dos envolvidos e o material roubado não foram divulgados.
A PM recebeu o relato de que o homem estava internado no Hospital de Montanha e foi até o local. Apesar de estar ensanguentado e com lesões na cabeça, ele estava lúcido e soube identificar um dos autores do crime, um jovem que ele conhecia.
O entregador contou para os policiais que estava chegando em casa, quando foi surpreendido. Ele tentou conversar com o jovem, mas teve a resposta: “Isso não é brincadeira. É um roubo e você vai morrer”.
Em seguida, o jovem deu um golpe na cabeça do entregador usando um pedaço de madeira que deixou a vítima atordoada. Depois, o outro agressor tentou dar uma facada no homem, na altura do peito, mas ele conseguiu se defender.
De acordo com a PM, os três entraram em luta corporal. Quando o entregador tentava se defender das facadas, acabou sendo atingido com mais madeiradas na cabeça, que o fizeram cair. Os agressores acharam que a vítima havia morrido porque o homem desmaiou. A dupla roubou vários produtos que estavam separados para serem entregues, além do dinheiro e roupas. Os suspeitos fugiram.
Após obter informações de um dos suspeitos, a PM localizou o endereço dele. O indivíduo se entregou aos policiais, após o advogado dele informar que ele se apresentaria voluntariamente.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de latrocínio. O suspeito de 19 anos foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha.
De acordo com a PM, o entregador agredido e vítima do roubo precisou ser encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, devido à gravidade dos ferimentos. Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.
Não foi possível identificar os produtos roubados, porque estavam lacrados, segundo a PM. Eles ainda não foram recuperados.

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