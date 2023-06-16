Marcos Do Val vira alvo de memes nas redes sociais após operação da PF

Senador Marcos do Val Crédito: Pedro França/Agência Senado

O senador capixaba já havia virado assunto no início do ano, quando deu uma entrevista à revista Veja. Lá, ele narrava uma suposta reunião para planejar um golpe de Estado. Dizia que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria presente no local e teria tentado coagi-lo a participar do plano. Depois disso, mudou de versões várias vezes, sempre alegando que fazia de modo proposital.

De lá para cá, Do Val vem acumulando polêmicas. Publicou foto de um calendário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmando ser um relatório sigiloso, disse ter documentos que são — nas palavras do senador — "bombásticos" guardados em um pen-drive e fez provocações ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que ironizou o senador do Espírito Santo em uma audiência no Senado, realizada no dia 9 de maio de 2023, dizendo: "Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores".

Nesse contexto, ainda por conta da operação da PF, a internet começou a receber as reações das pessoas. Abaixo, fizemos a compilação de algumas delas.

Os memes com Marcos Do Val

Do Val usa vários acessórios com a sigla SWAT e diz que já atuou como instrutor do grupo. Aí está o motivo de ele ser questionado: SWAT não é uma instituição formal nos Estados Unidos e, sim, uma sigla usada para nomear alguns batalhões táticos da polícia.

TOC TOC TOC



Marcos do Val recebendo a polícia de verdade na sua casa.

Aconselho aos policiais usarem calças largas. ? pic.twitter.com/gW9TpTGQnp — LÚCIFER (@Belzebu___666) June 15, 2023

A data da operação, no dia do aniversário do senador, também foi mencionada.

A PF DEVE TER CHEGADO COM ESTE BOLO PRO MARCOS DO VAL

(hj é aniver dele kkkkkkkkkk) pic.twitter.com/qzdvNgegkb — artevillar (@artevillar1) June 15, 2023

Parabéns Marcos do Val! ?

A Polícia Federal tá batendo aí pra levar seu bolo! ??#GrandeDia #Xandão #AlexandreDeMoraes pic.twitter.com/uKz3cRtjwH — Ádamo Antonioni ?? (@adamoantonioni) June 15, 2023

O senador está com seus perfis bloqueados por determinação da Justiça, mas houve quem fizesse questão de lembrar de como ele se apresentava. Um usuário reparou que Do Val disse trabalhar em uma "unidade de antiterrorismo da NASA", órgão do governo dos EUA responsável por pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e pelo programa de exploração espacial.

Não há fim para o delírio desse cara. Unidade antiterrorismo da NASA??? É assim que ele se descreve no Instagram. A conta dele parece que já está bloqueada. Mas deu tempo de fazer uma coisa. pic.twitter.com/Pc3uSHSj5t — Doutor Pândego, The Watchdog (@DoutorPandego) June 15, 2023

O pen-drive "bombástico" também foi lembrado.

MINHA HOMENAGEM AO SENADOR MARCOS DO VAL. TENTE NÃO SE EMOCIONAR:



M AGNÍFICO

A MIGO

R ESPEITOSO

C ARINHOSO

O BEDIENTE

S WAT



D ESTEMIDO

O USADO



V ERDADEIRO

A TENCIOSO

L EAL pic.twitter.com/ALYCe75vjD — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) June 15, 2023

O embate com Flávio Dino ganhou uma versão ao estilo do desenho "Uma Família da Pesada" (Family Guy) da Fox/Disney.

Animação incrível do nosso seguidor @fabiogular: Um Senado da Pesada: Na Esfera do Deboche pic.twitter.com/py0Arq6yE9 — Galãs Feios (@galas_oficial) June 15, 2023

Na apreensão do celular, nem o aparelho escapou da piada.

URGENTE!



Vazou a foto do celular apreendido do Senador Manja pic.twitter.com/ENZcMb834z — Edgard Piccino (@epiccino) June 15, 2023

O deputado federal Rogério Corrêa (PT-MG) fez questão de alfinetar o senador que faz oposição ao seu partido.

O cebolinha da SWAT propôs quebra de sigilo da equipe do presidente Lula e NEM ELE votou favorável ao requerimento que ele mesmo propôs



Mais um plano infalível de quem não manja de nada... pic.twitter.com/u4nDEADUdb — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) June 13, 2023

Não deixaram "em paz" nem a publicação que o parabenizava pelo seu aniversário.