Marcos Do Val vira alvo de memes nas redes sociais após operação da PF

A vontade de rir ao ver alguém escorregar e cair, ao estilo vídeo cassetadas do Domingão, pode ser nomeada pela palavra do idioma alemão "schadenfreude". Ela é usada para descrever o sentimento de prazer ao ver alguém passando por uma situação ruim. Se há algo do qual a internet é cheia, é de schadenfreude. E o foco da vez é o senador Marcos Do Val (Podemos), que foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (15).
O senador capixaba já havia virado assunto no início do ano, quando deu uma entrevista à revista Veja. Lá, ele narrava uma suposta reunião para planejar um golpe de Estado. Dizia que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria presente no local e teria tentado coagi-lo a participar do plano. Depois disso, mudou de versões várias vezes, sempre alegando que fazia de modo proposital.
De lá para cá, Do Val vem acumulando polêmicas. Publicou foto de um calendário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmando ser um relatório sigiloso, disse ter documentos que são — nas palavras do senador — "bombásticos" guardados em um pen-drive e fez provocações ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que ironizou o senador do Espírito Santo em uma audiência no Senado, realizada no dia 9 de maio de 2023, dizendo: "Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores".
Nesse contexto, ainda por conta da operação da PF, a internet começou a receber as reações das pessoas. Abaixo, fizemos a compilação de algumas delas.
Os memes com Marcos Do Val
Do Val usa vários acessórios com a sigla SWAT e diz que já atuou como instrutor do grupo. Aí está o motivo de ele ser questionado: SWAT não é uma instituição formal nos Estados Unidos e, sim, uma sigla usada para nomear alguns batalhões táticos da polícia.
A data da operação, no dia do aniversário do senador, também foi mencionada.
O senador está com seus perfis bloqueados por determinação da Justiça, mas houve quem fizesse questão de lembrar de como ele se apresentava. Um usuário reparou que Do Val disse trabalhar em uma "unidade de antiterrorismo da NASA", órgão do governo dos EUA responsável por pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e pelo programa de exploração espacial.
O pen-drive "bombástico" também foi lembrado.
O embate com Flávio Dino ganhou uma versão ao estilo do desenho "Uma Família da Pesada" (Family Guy) da Fox/Disney.
Na apreensão do celular, nem o aparelho escapou da piada.
O deputado federal Rogério Corrêa (PT-MG) fez questão de alfinetar o senador que faz oposição ao seu partido.
Não deixaram "em paz" nem a publicação que o parabenizava pelo seu aniversário.